Власти Бурятии ввели «собачьи» правила

29 мая власти Бурятии внесли изменения в постановление правительства РБ «Об утверждении Правил выгула домашних животных». Как сообщили в Управлении ветеринарии, поправки помогут регулировать обращение граждан с собаками. Ранее правил по выгулу и содержанию четвероногих питомцев в республике фактически не было.«Бурятия является одним из регионов России, где граждане наиболее безответственно относятся к выгулу и содержанию домашних животных. Это подтверждается многочисленными обращениями, поступающими в адрес Управления ветеринарии РБ. Часто сообщения содержат жалобы на содержание в многоквартирных домах большого количества животных, вследствие чего нарушаются права и законные интересы граждан, санитарные нормы и портится общее имущество. Чаще всего животных не вакцинируют от бешенства, они не находятся на привязи или в вольерах, что несет угрозу для окружающих. Так, за 2021 год поступило 537 обращений, за 2022 год соответственно 498» - рассказал начальник Управления ветеринарии РБ Амгалан Дармаев.Как известно, владельцы собак не должны допускать их самовыгул. В постановлении дается определение понятию «самовыгул» – это выгул домашнего животного без поводка и сопровождения его владельцем, либо лица, его заменяющего.Согласно постановлению, выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических или юридических лиц. Иными словами, при выгуле собака должна находиться на коротком поводке и в наморднике. Требования не касаются собак-проводников, на которых должны быть соответствующие документы.Собаки, содержащиеся во дворах частных домов, должны находиться на привязи или в вольере. На входе на территорию домовладения должна быть установлена предупреждающая надпись о наличии домашнего животного.Вольер и будка должны соответствовать индивидуальным потребностям домашнего животного. Площадь вольера для крупных собак высотой в холке от 40 см и выше должна составлять не менее 2 кв. м. (1×2 м), а высота - не менее 0,9 м. Для мелких животных высотой в холке менее 40 см - не менее 1,5 кв. м (1×1,5 м) и не менее 0,6 м в высоту.Содержание домашних животных в квартирах допускается только с письменного согласия всех собственников, проживающих в доме и с учетом соблюдения прав и законных интересов жильцов в соответствии со статей 17 Жилищного кодекса РФ.Запрещается посещать с домашними животными общественные места, если на входе в них размещена информация о таком запрете. Исключение составляют случаи сопровождения инвалида по зрению собаками-поводырями, посещения организаций, оказывающих ветеринарные услуги, а также услуги по уходу за домашними животными.«За нарушения данных правил владелец будет нести административную ответственность», - предупредили в Управлении ветеринарии.Фото: pixabay.com