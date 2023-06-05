Общество 05.06.2023 в 09:58

В Улан-Удэ рядом со спортшколой обнаружили огромную свалку с головой коровы

О вопиющем безобразии общественники уже проинформировали прокуратуру
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ рядом со спортшколой обнаружили огромную свалку с головой коровы
В Улан-Удэ на улице Сахьяновой, 9 в оживленном микрорайоне города представители Народного фронта Бурятии наткнулись на пугающее зрелище. Останки коров, бытовой и строительный мусор, люминесцентные лампы, мебель и даже лотки с гниющими овощами образовали огромную свалку.

«Судя по мусору, отходы здесь могут сваливаться от близлежащих супермаркетов, складов и строительных организаций», - предполагают «фронтовики».

Свалка расположилась всего в ста метрах от детской академии художественной гимнастики. Для удобства подвоза мусора кто-то даже «заботливо» проложил к месту свалки асфальтовую дорожку от автодороги.

«Сигнал об этом вопиющем безобразии передан в прокуратуру Октябрьского района Улан-Удэ. Будем добиваться не только ликвидации свалки, но и наказания виновных», - отметили в ОНФ Бурятии.



Фото и видео: ОНФ Бурятии
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