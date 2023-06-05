В Улан-Удэ рядом со спортшколой обнаружили огромную свалку с головой коровы

«Сигнал об этом вопиющем безобразии передан в прокуратуру Октябрьского района Улан-Удэ. Будем добиваться не только ликвидации свалки, но и наказания виновных», - отметили в ОНФ Бурятии.









В Улан-Удэ на улице Сахьяновой, 9 в оживленном микрорайоне города представители Народного фронта Бурятии наткнулись на пугающее зрелище. Останки коров, бытовой и строительный мусор, люминесцентные лампы, мебель и даже лотки с гниющими овощами образовали огромную свалку.«Судя по мусору, отходы здесь могут сваливаться от близлежащих супермаркетов, складов и строительных организаций», - предполагают «фронтовики».Свалка расположилась всего в ста метрах от детской академии художественной гимнастики. Для удобства подвоза мусора кто-то даже «заботливо» проложил к месту свалки асфальтовую дорожку от автодороги.Фото и видео: ОНФ Бурятии