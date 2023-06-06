Общество 06.06.2023 в 14:11

Улан-удэнцев просят прекратить мусорить в родном городе

С одного сквера уборщики выносят по 10 столитровых пакетов отходов в день
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Текст: Евгения Гармаева
Улан-удэнцев просят прекратить мусорить в родном городе

В столице Бурятии привели в порядок сквер имени Александра Сергеевича Пушкина. Уборщики очистили место отдыха и прилегающую к нему территорию от мусора в преддверии Дня русского языка. Бригада в том числе отмыла памятник поэту и удалила с него пыльный налет и другие загрязнения, сообщает Комитет городского хозяйства.

Уборщик этой зоны Алексей Галиновский каждый день очищает этот сквер. В среднем за день он собирает по 8-10 столитровых мешков мусора с территории.

«Летом мусора больше. Бутылки, семечки и прочее. Становится тепло, людей на улицах становится много. Хотелось бы, чтобы жители ценили наш труд и не мусорили на улицах»,

 - говорит Алексей.
 Ежедневно с шести утра городские территории очищают 160 уборщиков территорий Комбината. Помимо этого, в круглосуточном режиме работают подметально-уборочные и вакуумно-подметальные машины, которые с помощью воды собирают песок и мусор на дорогах.

«Уважаемые жители Улан-Удэ! Давайте вместе поддерживать чистоту в нашем родном городе!»

 - обращаются к жителям.
 


Фото: Номер один


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