Улан-удэнцев просят прекратить мусорить в родном городе

В столице Бурятии привели в порядок сквер имени Александра Сергеевича Пушкина. Уборщики очистили место отдыха и прилегающую к нему территорию от мусора в преддверии Дня русского языка. Бригада в том числе отмыла памятник поэту и удалила с него пыльный налет и другие загрязнения, сообщает Комитет городского хозяйства.



Уборщик этой зоны Алексей Галиновский каждый день очищает этот сквер. В среднем за день он собирает по 8-10 столитровых мешков мусора с территории.



«Летом мусора больше. Бутылки, семечки и прочее. Становится тепло, людей на улицах становится много. Хотелось бы, чтобы жители ценили наш труд и не мусорили на улицах»,

- говорит Алексей.



Ежедневно с шести утра городские территории очищают 160 уборщиков территорий Комбината. Помимо этого, в круглосуточном режиме работают подметально-уборочные и вакуумно-подметальные машины, которые с помощью воды собирают песок и мусор на дорогах.