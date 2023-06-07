Общество 07.06.2023 в 15:47

И даже в области торговли мы впереди…

Торговая сеть «Николаевский» и Буркоопсоюз отличились в российском конкурсе  
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Текст: Номер один
И даже в области торговли мы впереди…
Предприятия Бурятии стали победителями конкурса «Торговля России 2023». Торговая сеть «Николаевский» отмечена среди победителей в номинации «Лучшая фирменная сеть местного производителя». Бурятский республиканский союз потребительских обществ (Буркоопсоюз) стал лучшим в номинации «Лучший розничный рынок», сообщили в минпроторге республики.

«Николаевский» - это крупнейшая в Бурятии сеть розничной торговли продуктами питания. Для удобства покупателей магазины представлены в трех форматах: супермаркеты с широким ассортиментом товара; магазины «У дома», где покупатели могут найти самые необходимые продукты ежедневного потребления и маленькие павильоны – «Мясные лавки», куда каждый день осуществляется доставка свежего и качественного мяса.



Буркоопсоюз - крупнейшая организация потребительской кооперации в республике. Предприятие занимается розничной торговлей, производством пищевой продукции, закупом и реализацией сельскохозяйственной продукции.

Отметим, конкурс «Торговля России», организованный министерством промышленности и торговли России, проводился в шестой раз. В 2023 году экспертное жюри рассмотрело 1477 заявок на участие. Награждение победителей конкурса «Торговля России–2023» прошло в рамках Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла».

Фото: «Номер один»
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