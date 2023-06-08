В Забайкалье убийца безногого брата сел на 14 лет

Четырнадцать лет в исправительной колонии строгого режима (с последующим ограничением свободы сроком на 1 год) проведет 64-летний житель села Ломы Сретенского района Забайкальского края. Такое наказание избрал ему краевой суд, признав виновным в «убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», сообщили в прокуратуре Забайкалья.Суд установил, что в ноябре прошлого года в селе Ломы во время распития спиртных напитков между двоюродными братьями произошла ссора. В ходе нее 64-летний старший брат нанес 58-летнему младшему брату не менее двух ударов ножом в шею, одним из которых повредил сонную артерию.В результате обильной кровопотери потерпевший, являющийся инвалидом второй группы в связи с отсутствием обеих ног, скончался.Фото: pixabay.com