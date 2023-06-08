Общество 08.06.2023 в 14:37

В Забайкалье убийца безногого брата сел на 14 лет

Из-за пьяной ссоры он зарезал родственника, находящегося в беспомощном состоянии
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Текст: Номер один
В Забайкалье убийца безногого брата сел на 14 лет
Четырнадцать лет в исправительной колонии строгого режима (с последующим ограничением свободы сроком на 1 год) проведет 64-летний житель села Ломы Сретенского района Забайкальского края. Такое наказание избрал ему краевой суд, признав виновным в «убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», сообщили в прокуратуре Забайкалья.

Суд установил, что в ноябре прошлого года в селе Ломы во время распития спиртных напитков между двоюродными братьями произошла ссора. В ходе нее 64-летний старший брат нанес 58-летнему младшему брату не менее двух ударов ножом в шею, одним из которых повредил сонную артерию.

В результате обильной кровопотери потерпевший, являющийся инвалидом второй группы в связи с отсутствием обеих ног, скончался.

Фото: pixabay.com
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