Общество 08.06.2023 в 14:41

Бурятию посетит знаменитый американский «сиделец» Виктор Бут

Он представит выставку своих картин, которые рисовал, находясь в заключении
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Текст: Петр Санжиев
Бурятию посетит знаменитый американский «сиделец» Виктор Бут
В августе этого года в Бурятии ожидается приезд Виктора Бута. Об этом «Номер один» сообщил один из депутатов Народного Хурала.

Жителям республики, как и остальной России, Бут известен тем, что, будучи предпринимателем, был обвинен в США в совершении ряда преступлений. В т. ч. в сговоре с целью продажи оружия колумбийской организации, внесенной американцами в список террористических. В СМИ даже утверждали, что Бут считался одним из крупных «нелегальных торговцев оружием» в мире.

Россиянин не признал вину, но в 2012 году все равно был приговорен к 25 годам заключения. В целом, он был в Америке под стражей с 2008 года.

В прошлом году, проведя за решеткой 14 лет, он стал участником обмена заключенными между РФ и США. В рамках обмена президент США помиловал Бута. Американская спортсменка Бриттни Грайнер, на которую его обменяли, была осуждена в РФ, так как в московском аэропорту в ее багаже нашли наркотическое вещество. Грайнер получила 9 лет заключения.

«Самое важное – выставка его картин, которые он рисовал в американских застенках», - раскрыл депутат Хурала некоторые детали грядущего визита.

Исходя из того, что Бут «отсидел» в американской колонии много лет, он мог написать много картин. Но сколько их них будет представлено жителям Бурятии, пока не известно.

Также необычный гость республики планирует познакомиться с Бурятией - побывать у семейских, съездить в Иволгинский дацан, посетить озеро Байкал.

Фото: скриншот видео

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