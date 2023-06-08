Бурятию посетит знаменитый американский «сиделец» Виктор Бут

В августе этого года в Бурятии ожидается приезд Виктора Бута. Об этом «Номер один» сообщил один из депутатов Народного Хурала.Жителям республики, как и остальной России, Бут известен тем, что, будучи предпринимателем, был обвинен в США в совершении ряда преступлений. В т. ч. в сговоре с целью продажи оружия колумбийской организации, внесенной американцами в список террористических. В СМИ даже утверждали, что Бут считался одним из крупных «нелегальных торговцев оружием» в мире.Россиянин не признал вину, но в 2012 году все равно был приговорен к 25 годам заключения. В целом, он был в Америке под стражей с 2008 года.В прошлом году, проведя за решеткой 14 лет, он стал участником обмена заключенными между РФ и США. В рамках обмена президент США помиловал Бута. Американская спортсменка Бриттни Грайнер, на которую его обменяли, была осуждена в РФ, так как в московском аэропорту в ее багаже нашли наркотическое вещество. Грайнер получила 9 лет заключения.«Самое важное – выставка его картин, которые он рисовал в американских застенках», - раскрыл депутат Хурала некоторые детали грядущего визита.Исходя из того, что Бут «отсидел» в американской колонии много лет, он мог написать много картин. Но сколько их них будет представлено жителям Бурятии, пока не известно.Также необычный гость республики планирует познакомиться с Бурятией - побывать у семейских, съездить в Иволгинский дацан, посетить озеро Байкал.Фото: скриншот видео