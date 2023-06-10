Общество 10.06.2023 в 16:55

В Бурятии прогнозируется высокая и чрезвычайная пожарная опасность

11 июня в Иволгинском и Курумканском районах ожидается 5 класс пожарной опасности

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Текст: "Номер один"
В Бурятии прогнозируется высокая и чрезвычайная пожарная опасность

В Улан-Удэ, Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Муйском, Окинском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском и Хоринском районах ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс.

11 июня по республике переменная облачность, в большинстве районов жаркая, без осадков погода, днем по юго-западу кратковременные дожди с грозами. Ветер переменный 3-8, при грозах порывы до 13-17 м/с. Температура ночью +10, +15, местами +2,т+7, днем +31, +36, местами +21, +26.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный ночью слабый, днем 6-11 м/с. Температура ночью +12, +14, днем +32, +34.


Фото: "Номер один"

 

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ЗУРХАЙ
с 7 по 13 июня

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