В Бурятии прогнозируется высокая и чрезвычайная пожарная опасность

В Улан-Удэ, Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Муйском, Окинском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском и Хоринском районах ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс.

11 июня по республике переменная облачность, в большинстве районов жаркая, без осадков погода, днем по юго-западу кратковременные дожди с грозами. Ветер переменный 3-8, при грозах порывы до 13-17 м/с. Температура ночью +10, +15, местами +2,т+7, днем +31, +36, местами +21, +26.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный ночью слабый, днем 6-11 м/с. Температура ночью +12, +14, днем +32, +34.





Фото: "Номер один"