Общество 13.06.2023 в 11:08

В Улан-Удэ в День России открылась первая военно-патриотическая смена в лагере «Огонек»

Помимо отдыха дети в лагере изучат основы военной подготовки
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ в День России открылась первая военно-патриотическая смена в лагере «Огонек»
В День России в лагере «Огонек» в Улан-Удэ состоялось открытие первой военно-спортивной патриотической смены. Как сообщили в мэрии города, здесь помимо обычного отдыха будет вестись патриотическое воспитание и военно-спортивная подготовка детей от 14 до 17 лет, причем не только из Улан-Удэ, но из районов республики.

В каждой из трех смен лагере будут отдыхать по 320 детей. Это ребята из числа юнармейцев, из кадетских классов, спортсмены, имеющие хорошую физическую форму, с допусками от врача.


- Сегодня важный, ответственный день. Впервые в истории города Улан-Удэ мы открываем патриотические смены. Дорогие друзья! У вас сегодня большая ответственность – быть первыми. Конкретно сегодня вы - первые в первой смене в этом лагере. И глядя на ваши юные, но уже такие спокойные и уверенные лица, меня берет гордость за нашу страну, за наше будущее, за будущее Бурятии, Улан-Удэ. Ребята я желаю вам, чтобы вы были смелыми, добрыми и обязательно дружными. Берите пример друг с друга и будьте сами примером для своих друзей. Счастья вам и удачи! С праздником! - сказал на открытии смены мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


По поручению правительства России в ряде регионов, в том числе в Бурятии, в летнюю оздоровительную кампанию открываются военно-патриотические смены. В республике площадкой для военно-патриотического воспитания детей определен лагерь «Огонек». Теоретические и практические занятия по военной подготовке здесь будут проводить инструктора из недавно созданного в регионе структурного подразделения Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Все они прошли соответствующую подготовку в Центре спецназа в Гудермесе.


- Сегодня здесь у нас отдыхают девять отрядов. Здесь чередуется как обыкновенный отдых в соответствии с графиком и режимом, так и военно-патриотическая подготовка. С ними специально работают 19 инструкторов, которые прошли специальную подготовку. В течение двух часов проходит эта программа, где ребята занимаются по разным направлениям. Это и тактическая подготовка, и медицинская, и физическая. То есть здесь укрепляется и дух, и здоровье, - сказала председатель Комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.


Все участники смен обеспечиваются специальной формой - футболками, брюками, кепками и куртками.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
лагерь

Все новости

Улан-Удэ отпразднует 357-летие широко и своими силами
13.06.2023 в 16:00
Ойн баярай медаляар Валерий Цыремпилов шагнагдаба
13.06.2023 в 15:50
В Улан-Удэ зарезали парня в летнем кафе
13.06.2023 в 15:37
В Улан-Удэ мужчина с топором угрожал собаколовам
13.06.2023 в 15:15
Дети Донбасса вновь отдохнут в Бурятии
13.06.2023 в 15:02
В Бурятии продолжают тушить крупный лесной пожар
13.06.2023 в 14:53
Арадай Хуралай һунгамалнууд Хяагтын аймагые амаршалба
13.06.2023 в 14:25
Жительница Бурятии обгорела на пожаре
13.06.2023 в 14:12
Мошенники забирали у жителя Бурятии 600 тыс рублей частями
13.06.2023 в 14:02
Биометрическим данным не доверяют
13.06.2023 в 12:45
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

Читайте также
Улан-Удэ отпразднует 357-летие широко и своими силами
Власти города не приглашали на праздничный концерт столичных звезд, отдав сцены местным артистам

13.06.2023 в 16:00
Ойн баярай медаляар Валерий Цыремпилов шагнагдаба
13.06.2023 в 15:50
Дети Донбасса вновь отдохнут в Бурятии
В республике их примут в двух лагерях
13.06.2023 в 15:02
Арадай Хуралай һунгамалнууд Хяагтын аймагые амаршалба
13.06.2023 в 14:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru