Общество 14.06.2023 в 09:22
Первый Международный буддийский форум пройдет в Бурятии в августе
Делегаты из 14 стран создадут новую актуальную площадку международного диалога
Текст: Номер один
Первый Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» состоится в Бурятии с 17 по 19 августа. Форум соберет лидеров международного буддийского сообщества, выдающихся ученых, государственных и общественных деятелей из буддийских стран и регионов России, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Целью Международного буддийского форума является обсуждение глобальных вызовов современности и ответов на них, которые дает буддизм как одна из ведущих мировых религий. Будет представлено развитие буддизма в России и в Бурятии, сохранение буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой актуальной площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между странами, в которых буддизм является традиционной религией, буддийскими организациями всего мира. Особое внимание на форуме будет уделено вопросам развития буддийского образования, международному взаимодействию университетов и ученых, межконфессиональному диалогу, вопросам безопасности и воспитания молодежи.
Организаторами форума выступают Буддийская традиционная Сангха России, Фонд поддержки буддийского образования и исследований и правительство Бурятии.
Второй день форума пройдет на территории Иволгинского дацана, крупнейшего в России монастырского комплекса, и будет посвящен изучению феномена XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова - выдающегося буддийского практика, сохранившего особое состояние тела после ухода в медитацию.
«Первый Международный Буддийский форум не случайно проходит в Бурятии. Здесь начал свое развитие буддизм в России, здесь пребывает наш Великий Учитель - Пандито Хамбо Лама Даши Доржи Этигэлов. Его подвиг по сохранению своего Драгоценного Неиссякаемого Тела - огромное достижение в деле буддийской практики и пример для всех нас. Один из дней форума мы полностью посвятим Хамбо Ламе Этигэлову, обсудим учения, которые мы ежедневно получаем от него», - отметил XXIV Пандито Хамбо Лама Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев.
«Бурятия выступила инициатором международного форума, поскольку обладает ценными знаниями и опытом, всей необходимой базой для глубокого обсуждения вопросов буддизма и буддологии. Мы рассчитываем, что первый Международный буддийский форум в Бурятии станет еще одной точкой притяжения всего буддийского мира. Участники форума смогут познакомиться с богатой историей буддизма России и реликвиями всего буддийского мира, которые бережно хранятся в Бурятии», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Мы обсуждали с главой Буддийской традиционной Сангхи России, с правительством Бурятии проведение такого форума в прошлом году, когда я приезжал в республику. Необходимость в его проведении назрела давно - мир не стоит на месте, практики буддийских священнослужителей, преподавателей и лекарей тоже. Им есть, что предложить этому миру, ведь представителями буддизма издавна создавались новые формы стихосложения, живописи, медицинские практики и учения, - отметил президент Фонда поддержки буддийского образования и исследований Алексей Маслов.
Для участия в форуме в Улан-Удэ приглашены государственные деятели, представители буддийской веры и научного сообщества из 14 стран, исповедующих буддизм: в их числе Монголия, Непал, Индия, Китай, Мьянма, Шри-Ланка, Вьетнам, Тайланд, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Корея, Япония, США. В форуме примут участие представители научных, религиозных сообществ республик Калмыкия, Тува, Алтай, Забайкальского края и Иркутской области, а также представители российского правительства.
Регистрация на форум проходит на официальном сайте http://buddha-forum.ru/, по вопросам участия в форуме можно также задать вопросы по телефону +73012211965, +73012221347.
Фото: egov-buryatia.ru
Целью Международного буддийского форума является обсуждение глобальных вызовов современности и ответов на них, которые дает буддизм как одна из ведущих мировых религий. Будет представлено развитие буддизма в России и в Бурятии, сохранение буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой актуальной площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между странами, в которых буддизм является традиционной религией, буддийскими организациями всего мира. Особое внимание на форуме будет уделено вопросам развития буддийского образования, международному взаимодействию университетов и ученых, межконфессиональному диалогу, вопросам безопасности и воспитания молодежи.
Организаторами форума выступают Буддийская традиционная Сангха России, Фонд поддержки буддийского образования и исследований и правительство Бурятии.
Второй день форума пройдет на территории Иволгинского дацана, крупнейшего в России монастырского комплекса, и будет посвящен изучению феномена XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова - выдающегося буддийского практика, сохранившего особое состояние тела после ухода в медитацию.
«Первый Международный Буддийский форум не случайно проходит в Бурятии. Здесь начал свое развитие буддизм в России, здесь пребывает наш Великий Учитель - Пандито Хамбо Лама Даши Доржи Этигэлов. Его подвиг по сохранению своего Драгоценного Неиссякаемого Тела - огромное достижение в деле буддийской практики и пример для всех нас. Один из дней форума мы полностью посвятим Хамбо Ламе Этигэлову, обсудим учения, которые мы ежедневно получаем от него», - отметил XXIV Пандито Хамбо Лама Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев.
«Бурятия выступила инициатором международного форума, поскольку обладает ценными знаниями и опытом, всей необходимой базой для глубокого обсуждения вопросов буддизма и буддологии. Мы рассчитываем, что первый Международный буддийский форум в Бурятии станет еще одной точкой притяжения всего буддийского мира. Участники форума смогут познакомиться с богатой историей буддизма России и реликвиями всего буддийского мира, которые бережно хранятся в Бурятии», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Мы обсуждали с главой Буддийской традиционной Сангхи России, с правительством Бурятии проведение такого форума в прошлом году, когда я приезжал в республику. Необходимость в его проведении назрела давно - мир не стоит на месте, практики буддийских священнослужителей, преподавателей и лекарей тоже. Им есть, что предложить этому миру, ведь представителями буддизма издавна создавались новые формы стихосложения, живописи, медицинские практики и учения, - отметил президент Фонда поддержки буддийского образования и исследований Алексей Маслов.
Для участия в форуме в Улан-Удэ приглашены государственные деятели, представители буддийской веры и научного сообщества из 14 стран, исповедующих буддизм: в их числе Монголия, Непал, Индия, Китай, Мьянма, Шри-Ланка, Вьетнам, Тайланд, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Корея, Япония, США. В форуме примут участие представители научных, религиозных сообществ республик Калмыкия, Тува, Алтай, Забайкальского края и Иркутской области, а также представители российского правительства.
Регистрация на форум проходит на официальном сайте http://buddha-forum.ru/, по вопросам участия в форуме можно также задать вопросы по телефону +73012211965, +73012221347.
Фото: egov-buryatia.ru