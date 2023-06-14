В Улан-Удэ открыли мемориальную доску в память о погибшем на СВО приставе

Как сообщили в УФССП РБ, весь жизненный путь Виктора Чернышова - пример беззаветного служения Родине. В 1992-1993 гг. он служил в органах внутренних дел, в 1994 году поступил на службу в налоговую полицию. В 2003-2007 гг. работал в отделе специального назначения ФСКН России по Республике Бурятия. В 2007 году перешел в Службу судебных приставов, где 15 лет работал судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов в Заиграевском районном отделении.







Виктор Чернышов отправился на СВО в должности командира отделения боевой машины мотострелковой роты. В сентябре прошлого года скончался в госпитале от ранения, полученного в ходе неравного боя.





В Улан-Удэ открыли мемориальную доску в память о Викторе Чернышове, который героически погиб в ходе проведения специальной военной операции на Донбассе. Церемония открытия была приурочена ко Дню России. Памятную доску разместили на фасаде Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.«После начала специальной военной операции Виктор Александрович не мог безучастно смотреть на несправедливость, которая происходила на территории ДНР и ЛНР. Он дважды обращался с рапортом о переводе в зону проведения СВО. Виктор Александрович всегда был примером несения службы офицером. Мы всегда будем чтить память Виктора Александровича», - сказал на открытии главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.Отдать дань уважения герою приехали его родные и близкие, зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской, сотрудники администрации Заиграевского района, районного суда, военный комиссар Заиграевского района и бывшие коллеги.«Сегодня мы вновь вспоминаем нашего боевого друга Виктора Чернышова, геройски погибшего при выполнении задач специальной военной операции. Виктор заключил контракт с нашим именным батальоном «Байкал». Память о наших боевых друзьях будет жить вечно. Мы должны помнить и Виктора Александровича, и всех тех, кто безвозвратно ушел от нас, выполняя различные служебно-боевые задачи в зоне СВО. Я от всех членов правительства и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семье Виктора Александровича, всем родным и близким. Вечная слава герою, вечная память герою!», - сказал Пётр Мордовской.За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Виктор Чернышов посмертно награжден орденом Мужества.Фото: УФССП Бурятии