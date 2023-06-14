Общество 14.06.2023 в 09:33

В Улан-Удэ открыли мемориальную доску в память о погибшем на СВО приставе

Виктор Чернышов добровольцем ушел на спецоперацию
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску в память о погибшем на СВО приставе
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску в память о Викторе Чернышове, который героически погиб в ходе проведения специальной военной операции на Донбассе. Церемония открытия была приурочена ко Дню России. Памятную доску разместили на фасаде Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.

Как сообщили в УФССП РБ, весь жизненный путь Виктора Чернышова - пример беззаветного служения Родине. В 1992-1993 гг. он служил в органах внутренних дел, в 1994 году поступил на службу в налоговую полицию. В 2003-2007 гг. работал в отделе специального назначения ФСКН России по Республике Бурятия. В 2007 году перешел в Службу судебных приставов, где 15 лет работал судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов в Заиграевском районном отделении.

«После начала специальной военной операции Виктор Александрович не мог безучастно смотреть на несправедливость, которая происходила на территории ДНР и ЛНР. Он дважды обращался с рапортом о переводе в зону проведения СВО. Виктор Александрович всегда был примером несения службы офицером. Мы всегда будем чтить память Виктора Александровича», - сказал на открытии главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.

Виктор Чернышов отправился на СВО в должности командира отделения боевой машины мотострелковой роты. В сентябре прошлого года скончался в госпитале от ранения, полученного в ходе неравного боя.


Отдать дань уважения герою приехали его родные и близкие, зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской, сотрудники администрации Заиграевского района, районного суда, военный комиссар Заиграевского района и бывшие коллеги.

«Сегодня мы вновь вспоминаем нашего боевого друга Виктора Чернышова, геройски погибшего при выполнении задач специальной военной операции. Виктор заключил контракт с нашим именным батальоном «Байкал». Память о наших боевых друзьях будет жить вечно. Мы должны помнить и Виктора Александровича, и всех тех, кто безвозвратно ушел от нас, выполняя различные служебно-боевые задачи в зоне СВО. Я от всех членов правительства и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семье Виктора Александровича, всем родным и близким. Вечная слава герою,  вечная память герою!», - сказал Пётр Мордовской.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Виктор Чернышов посмертно награжден орденом Мужества.

Фото: УФССП Бурятии
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