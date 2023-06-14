Общество 14.06.2023 в 15:06

Журналисты Монголии требуют изменить положения закона об агитации на парламентских выборах

Предложенный законопроект может ослабить независимые СМИ, считают они
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Текст: Чингис Шоноев
Журналисты Монголии требуют изменить положения закона об агитации на парламентских выборах
Журналисты Монголии обратились с открытым письмом к депутатам парламента и потребовали не уменьшать расходы на предвыборную агитацию в СМИ во время парламентских выборов.

«Парламент внес поправки в закон о выборах и решил сократить объем агитации в СМИ на 30-70% под видом уменьшения общих расходов на избирательную кампанию. Это один из реальных примеров не только подавления СМИ, но и обесценивания профессиональной журналистики. Есть риск того, что на результаты выборов повлияет непроверенная, не имеющая источников информация из соцсетей», - говорится в обращении журналистских организаций.

В нем подчеркивается, что в мире наблюдается растущая тенденция доверия к традиционным СМИ, которые в отличие от социальных сетей, несут ответственность за опубликованную информацию как юридические лица.

«К сожалению, монгольские политики избегают традиционных СМИ и пытаются манипулировать информацией с помощью соцсетей. Это рискует ослабить независимые СМИ, являющиеся одной из основ демократии. Мы категорически против поправок в закон о выборах, которые продолжают посягать на основные принципы независимых СМИ и право граждан на информацию, предоставленное конституцией, путем сокращения дней предвыборной агитации и уменьшения количества печатной агитации», - отмечается в заявлении журналистского сообщества.

Фото: pixabay.com
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