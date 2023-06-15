Общество 15.06.2023 в 10:00

Монголия направит не менее одного процента ВВП на борьбу с изменением климата

Страна поставила цель сократить выбросы парниковых газов на 27,2 процента к 2030 году
A- A+
Текст: Номер один
Монголия направит не менее одного процента ВВП на борьбу с изменением климата
«Изменение климата оказывает сильное влияние на безопасность человеческого существования, и ученые, исследователи, мировые лидеры и международные сообщества уделяют этому вопросу особое внимание. Хотя каждая страна пытается выполнить свои цели и обязательства, но негативные последствия изменения климата продолжают усиливаться». Об этом заявил на открывшемся в Улан-Баторе международном форуме «Зеленое финансирование» президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, сообщает МОНЦАМЭ.

«Монголия с резко континентальным климатом является одной из стран, наиболее пострадавших от изменения климата. В частности, средняя температура воздуха в Монголии за последние 80 лет увеличилась на 2,25 процента, что вдвое превышает среднемировой показатель.

Около 77% общей территории Монголии, или 120 млн га, пострадали от опустынивания. Кроме того, число ежегодных стихийных бедствий увеличилось вдвое за последние 25 лет, а стихийные бедствия, связанные с погодой, ежегодно затрагивают 8 процентов населения страны и наносят экономический ущерб, равный 0,6 процента ВВП», - рассказал он.

Монголия поставила цель сократить выбросы парниковых газов на 27,2 процента к 2030 году. Для достижения этой цели президент Монголии инициировал национальные движения «Миллиард деревьев», «Продовольственное обеспечение и безопасность» и «Здоровый монгольский народ».

«Кроме того, Монголии необходимо резко сократить выбросы углекислого газа в сельском хозяйстве и энергетике. Потенциал Монголии для возобновляемых источников энергии очень велик и оценивается в 2600 гигаватт благодаря ее географическому положению и климатическим условиям. Поэтому будем уделять особое внимание увеличению количества возобновляемых источников энергии и активно сотрудничать в этой сфере с инвесторами и международным сообществом.

«Мы работаем над развитием продовольственного и сельскохозяйственного секторов в соответствии с принципами «зеленого» развития. Например, проекты, программы и мероприятия, реализуемые в рамках национального движения «Продовольственное обеспечение и безопасность», будут направлены на поддержку зеленого развития», - отметил президент Монголии.

По предварительным оценкам, Монголии потребуется 11,5 млрд долларов для реализации «Национально-определенного вклада». В связи с этим Монголия решила ежегодно направлять средства в размере до 1% ВВП на борьбу с изменением климата и опустыниванием”, - сказал Хурэлсух Ухнаа.

Фото: montsame.mn
Теги
Монголия президент климат

Все новости

В Бурятии шквалистый ветер срывал крыши зданий и валил тополя
15.06.2023 в 10:43
В Бурятии потушили крупный пожар на пилораме
15.06.2023 в 10:30
Эмбарго девять лет спустя поддерживает 59% россиян
15.06.2023 в 10:25
Монголия направит не менее одного процента ВВП на борьбу с изменением климата
15.06.2023 в 10:00
Прошедший в Бурятии форум «Время надежных» заинтересовал федеральных экспертов
15.06.2023 в 09:46
В Бурятии утонул 7-летний ребенок
15.06.2023 в 09:17
Регистрация авто
15.06.2023 в 09:00
В Бурятии полицейский вляпался в «скотскую историю»
15.06.2023 в 06:00
Перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление – ожидаемый итог ПМЭФ-2023
14.06.2023 в 17:44
В Бурятии выявили 46 поджигателей сухой травы
14.06.2023 в 17:37
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

Читайте также
Эмбарго девять лет спустя поддерживает 59% россиян
Какие продукты питания лучше: отечественные или импортные?
15.06.2023 в 10:25
Регистрация авто
Что нужно знать?
15.06.2023 в 09:00
В Бурятии полицейский вляпался в «скотскую историю»
Конфликтующий из-за бычков фермер привлек на свою сторону правоохранителей
15.06.2023 в 06:00
Перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление – ожидаемый итог ПМЭФ-2023
Делегация Бурятии начала работу на Петербургском экономическом форуме
14.06.2023 в 17:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru