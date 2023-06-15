Общество 15.06.2023 в 10:00
Монголия направит не менее одного процента ВВП на борьбу с изменением климата
Страна поставила цель сократить выбросы парниковых газов на 27,2 процента к 2030 году
Текст: Номер один
«Изменение климата оказывает сильное влияние на безопасность человеческого существования, и ученые, исследователи, мировые лидеры и международные сообщества уделяют этому вопросу особое внимание. Хотя каждая страна пытается выполнить свои цели и обязательства, но негативные последствия изменения климата продолжают усиливаться». Об этом заявил на открывшемся в Улан-Баторе международном форуме «Зеленое финансирование» президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, сообщает МОНЦАМЭ.
«Монголия с резко континентальным климатом является одной из стран, наиболее пострадавших от изменения климата. В частности, средняя температура воздуха в Монголии за последние 80 лет увеличилась на 2,25 процента, что вдвое превышает среднемировой показатель.
Около 77% общей территории Монголии, или 120 млн га, пострадали от опустынивания. Кроме того, число ежегодных стихийных бедствий увеличилось вдвое за последние 25 лет, а стихийные бедствия, связанные с погодой, ежегодно затрагивают 8 процентов населения страны и наносят экономический ущерб, равный 0,6 процента ВВП», - рассказал он.
Монголия поставила цель сократить выбросы парниковых газов на 27,2 процента к 2030 году. Для достижения этой цели президент Монголии инициировал национальные движения «Миллиард деревьев», «Продовольственное обеспечение и безопасность» и «Здоровый монгольский народ».
«Кроме того, Монголии необходимо резко сократить выбросы углекислого газа в сельском хозяйстве и энергетике. Потенциал Монголии для возобновляемых источников энергии очень велик и оценивается в 2600 гигаватт благодаря ее географическому положению и климатическим условиям. Поэтому будем уделять особое внимание увеличению количества возобновляемых источников энергии и активно сотрудничать в этой сфере с инвесторами и международным сообществом.
«Мы работаем над развитием продовольственного и сельскохозяйственного секторов в соответствии с принципами «зеленого» развития. Например, проекты, программы и мероприятия, реализуемые в рамках национального движения «Продовольственное обеспечение и безопасность», будут направлены на поддержку зеленого развития», - отметил президент Монголии.
По предварительным оценкам, Монголии потребуется 11,5 млрд долларов для реализации «Национально-определенного вклада». В связи с этим Монголия решила ежегодно направлять средства в размере до 1% ВВП на борьбу с изменением климата и опустыниванием”, - сказал Хурэлсух Ухнаа.
Фото: montsame.mn
«Монголия с резко континентальным климатом является одной из стран, наиболее пострадавших от изменения климата. В частности, средняя температура воздуха в Монголии за последние 80 лет увеличилась на 2,25 процента, что вдвое превышает среднемировой показатель.
Около 77% общей территории Монголии, или 120 млн га, пострадали от опустынивания. Кроме того, число ежегодных стихийных бедствий увеличилось вдвое за последние 25 лет, а стихийные бедствия, связанные с погодой, ежегодно затрагивают 8 процентов населения страны и наносят экономический ущерб, равный 0,6 процента ВВП», - рассказал он.
Монголия поставила цель сократить выбросы парниковых газов на 27,2 процента к 2030 году. Для достижения этой цели президент Монголии инициировал национальные движения «Миллиард деревьев», «Продовольственное обеспечение и безопасность» и «Здоровый монгольский народ».
«Кроме того, Монголии необходимо резко сократить выбросы углекислого газа в сельском хозяйстве и энергетике. Потенциал Монголии для возобновляемых источников энергии очень велик и оценивается в 2600 гигаватт благодаря ее географическому положению и климатическим условиям. Поэтому будем уделять особое внимание увеличению количества возобновляемых источников энергии и активно сотрудничать в этой сфере с инвесторами и международным сообществом.
«Мы работаем над развитием продовольственного и сельскохозяйственного секторов в соответствии с принципами «зеленого» развития. Например, проекты, программы и мероприятия, реализуемые в рамках национального движения «Продовольственное обеспечение и безопасность», будут направлены на поддержку зеленого развития», - отметил президент Монголии.
По предварительным оценкам, Монголии потребуется 11,5 млрд долларов для реализации «Национально-определенного вклада». В связи с этим Монголия решила ежегодно направлять средства в размере до 1% ВВП на борьбу с изменением климата и опустыниванием”, - сказал Хурэлсух Ухнаа.
Фото: montsame.mn