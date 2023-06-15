Общество 15.06.2023 в 12:01

В Братске возбуждено уголовное дело по факту отравления горожан шаурмой

Госпитализированы 11 человек, работа кафе быстрого питания «Шаурму хочу» приостановлена
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В Братске возбуждено уголовное дело по факту отравления горожан шаурмой
В Приангарье 13-14 июня в медучреждения Братска обратились более 35 человек с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы, приобретенной в кафе быстрого питания «Шаурму хочу».  Сейчас с диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 11 человек, в числе которых 5 несовершеннолетних детей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности), сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области. На место происшествия незамедлительно выехали следователи СК, сотрудники полиции, территориального отдела Роспотребнадзора в Братске, Центра гигиены и эпидемиологии.

Специалистами взяты пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Следователями СК изъяты гриль-печи, документация персонала кафе. Все работники направлены на бактериологическое исследование.

В рамках эпидемиологического расследования выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в частности нарушен технологический процесс приготовления блюд, нарушены условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья, отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены работников.  В отношении кафе«Шаурму хочу» применена мера временного запрета деятельности. Материалы дела направлены в суд. «Продолжается проведение противоэпидемических мероприятий и лабораторных исследований. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, отмечает его пресс-служба.

Проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: unsplash.com
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инцидент отравление шаурма Братск

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