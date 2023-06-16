Общество 16.06.2023 в 12:25

Житель Читы приговорен к пожизненному сроку

Читинец признан виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего
A- A+
Текст: Номер один
Житель Читы приговорен к пожизненному сроку
В Чите вынесен обвинительный приговор 44-летнему жителю города. Он признан виновным в убийстве двух человек  и покушении на убийство двух и более человек, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.

Как установлено следствием и судом, в феврале 2023 года в микрорайоне Девичья сопка в поселке КСК города Читы подсудимый из личной неприязни решил убить троих знакомых. Одного из потерпевших злоумышленник убил в его квартире, нанеся ему не менее шестидесяти ударов ножом. Второго потерпевшего подсудимый убил аналогичным образом - находясь в квартире знакомого, ударил мужчину не менее двадцати раз ножом, отчего потерпевший скончался на месте.

Через несколько дней подсудимый, решив убить третьего мужчину, пришёл в его квартиру, где несколько раз ударил мужчину ножом. Однако потерпевший оказал сопротивление злоумышленнику, смог выбежать в подъезд дома и вызвать помощь.

Ранее подсудимый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды – за убийства, одно из которых - собственной матери. Из мест лишения свободы освободился в ноябре 2022 года.

В ходе предварительного следствия и в суде подсудимый полностью признал вину в инкриминируемых деяниях. Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Фото: pixabay.com

Теги
преступность убийство приговор

Все новости

Житель Читы приговорен к пожизненному сроку
16.06.2023 в 12:25
В Бурятии из-за ветра сгорел дом
16.06.2023 в 12:15
В пригородном с Улан-Удэ селе Сотниково построят теплую улицу
16.06.2023 в 12:10
В школе Улан-Удэ открыли мемориальные доски в память о погибших на СВО выпускниках
16.06.2023 в 11:39
В Бурятии раскрыли жестокое убийство сельского библиотекаря
16.06.2023 в 11:05
В Улан-Удэ участились незаконные врезки в центральный водовод
16.06.2023 в 11:00
Доходы – больше плана
16.06.2023 в 10:24
В Бурятии намерены развивать малую авиацию
16.06.2023 в 10:02
В Бурятии отдохнут 100 школьников из ДНР
16.06.2023 в 10:00
В Бурятии на границе задержан радиоактивный «Хорёк»
16.06.2023 в 09:52
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

Читайте также
В пригородном с Улан-Удэ селе Сотниково построят теплую улицу
Впервые в Бурятии планируют создать всесезонное пространство для отдыха  
16.06.2023 в 12:10
В школе Улан-Удэ открыли мемориальные доски в память о погибших на СВО выпускниках
С такой инициативой выступили одноклассники и друзья погибших
16.06.2023 в 11:39
В Улан-Удэ участились незаконные врезки в центральный водовод
Подрядные организации обманывают горожан, когда убеждают делать такие врезки нелегально
16.06.2023 в 11:00
В Бурятии на границе задержан радиоактивный «Хорёк»
Машину из Монголии с повышенным радиационным фоном выявили на МАПП Кяхта
16.06.2023 в 09:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru