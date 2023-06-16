Житель Читы приговорен к пожизненному сроку

В Чите вынесен обвинительный приговор 44-летнему жителю города. Он признан виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство двух и более человек, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.Как установлено следствием и судом, в феврале 2023 года в микрорайоне Девичья сопка в поселке КСК города Читы подсудимый из личной неприязни решил убить троих знакомых. Одного из потерпевших злоумышленник убил в его квартире, нанеся ему не менее шестидесяти ударов ножом. Второго потерпевшего подсудимый убил аналогичным образом - находясь в квартире знакомого, ударил мужчину не менее двадцати раз ножом, отчего потерпевший скончался на месте.Через несколько дней подсудимый, решив убить третьего мужчину, пришёл в его квартиру, где несколько раз ударил мужчину ножом. Однако потерпевший оказал сопротивление злоумышленнику, смог выбежать в подъезд дома и вызвать помощь.Ранее подсудимый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды – за убийства, одно из которых - собственной матери. Из мест лишения свободы освободился в ноябре 2022 года.В ходе предварительного следствия и в суде подсудимый полностью признал вину в инкриминируемых деяниях. Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.Фото: pixabay.com