Общество 18.06.2023 в 15:59
В Бурятии завершается ремонт дороги в Прибайкальском районе
Реконструкция этого участка началась еще в 2020 году
Текст: Номер один
В Бурятии завершается реконструкция участка дороги в Прибайкальском районе. На эти цело было предусмотрено 17,7 млн рублей - на завершение ремонта через реку Итанца, доосфалтирование нескольких участков дороги и обустройство придорожной инфраструктуры.
Реконструкция дороги Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино – Тресково была начата в 2020 году, в этому году движение будет обеспечено по всей протяжённости дороги.
Реконструкция дороги Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино – Тресково была начата в 2020 году, в этому году движение будет обеспечено по всей протяжённости дороги.
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