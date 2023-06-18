В Бурятии завершается ремонт дороги в Прибайкальском районе

В Бурятии завершается реконструкция участка дороги в Прибайкальском районе. На эти цело было предусмотрено 17,7 млн рублей - на завершение ремонта через реку Итанца, доосфалтирование нескольких участков дороги и обустройство придорожной инфраструктуры.Реконструкция дороги Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино – Тресково была начата в 2020 году, в этому году движение будет обеспечено по всей протяжённости дороги.