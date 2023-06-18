В Бурятии строят крупнейший в ДФО мясокомбинат

В условиях растущего спроса на мясную продукцию, предприятие «Бурятмясторг» запустило собственное производство жестяных банок и готовится к строительству комплекса на 15 тыс. голов.Строят завод с упором на автономность - будут разводить скот, выращивать корма, перерабатывать мясо и продавать. К строительству приступают уже этим летом, в следующем году начнут формировать стадо, ставку сделали на галловейской породе коров - хороши в воспроизводстве, неприхотливы в уходе и мясистые.- Удалось приступить к строительству за счет льгот режима ТОР (власти построили дорогу, мост, субсидировали технику и закупку коров). Запуск предприятия позволит трудоустроить более 220 человек. Большую часть сотрудников - до 90% - жители Бичурского и прилегающих районов. На предприятии заявляют, что будут поставлять в магазины Бурятии и соседних регионов до 2,2 тыс. тонн в год, - сообщают в паблике в ВК "Бичурский район".