Общество 19.06.2023 в 13:53
Деревья Улан-Удэ снова атакует моль
Власти просят горожан обработать деревья на своих участках
Текст: Константин Воронов
В столице Бурятии снова обнаружили вредителя – горностаевую моль, которая атакует яблоню и черемуху. Сотрудники МБУ «Городское лесничество» уже провели обработку деревьев на общественных территориях, но справиться с вредителем можно только массовыми обработками, в том числе в частном секторе.
– Для предотвращения гибели огромного количества растений просим управляющие организации, предприятия и собственников частных домовладений провести инсектицидную обработку. Только вместе мы сможем остановить нашествие вредителя, который периодически появляется на улицах нашего города и в соседних регионах. В Иркутске моль привела к гибели большого количества растений. В городе объём поражения очень большой. Распространению вредителя способствует сухая и жаркая погода, – рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.
Напомним, горностаевая моль атаковала зеленые насаждения Улан-Удэ и в прошлом году. Тогда вредитель поразил исторический центр города, также очаги активности вредного насекомого наблюдались в кварталах, на Машзаводе и в микрорайоне ЛВРЗ. Однако благодаря мерам, предпринятым властями, моль не смогла нанести улан-удэнским зеленым зонам существенного вреда.
Фото: «Номер один»
– Для предотвращения гибели огромного количества растений просим управляющие организации, предприятия и собственников частных домовладений провести инсектицидную обработку. Только вместе мы сможем остановить нашествие вредителя, который периодически появляется на улицах нашего города и в соседних регионах. В Иркутске моль привела к гибели большого количества растений. В городе объём поражения очень большой. Распространению вредителя способствует сухая и жаркая погода, – рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.
Напомним, горностаевая моль атаковала зеленые насаждения Улан-Удэ и в прошлом году. Тогда вредитель поразил исторический центр города, также очаги активности вредного насекомого наблюдались в кварталах, на Машзаводе и в микрорайоне ЛВРЗ. Однако благодаря мерам, предпринятым властями, моль не смогла нанести улан-удэнским зеленым зонам существенного вреда.
Фото: «Номер один»
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