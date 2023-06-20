В Улан-Удэ обнаружили строящиеся гаражи-самоволки

В Октябрьском районе Улан-Удэ с южной стороны от улицы Ключевская, д. 90Г сотрудники мэрии города выявили факт возведения гаражных боксов на неразграниченном участке, право муниципальной или государственной собственности на который не зарегистрировано.- По данному факту направлены заявления в прокуратуру и администрацию для принятия совместных оперативных действий для пресечения нарушений. Предупреждаем жителей о риске незаконной купли-продажи самовольно возведенных объектов на самовольно занятых земельных участках, - сообщили в Комитете по управлению имуществом и землепользованию мэрии Улан-Удэ.В администрации города напомнили, что за самовольное занятие земельных участков предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.Фото: мэрия Улан-Удэ