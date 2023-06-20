Общество 20.06.2023 в 10:56
В Улан-Удэ обнаружили строящиеся гаражи-самоволки
Горожан предупреждают о риске покупки таких боксов
Текст: Константин Воронов
В Октябрьском районе Улан-Удэ с южной стороны от улицы Ключевская, д. 90Г сотрудники мэрии города выявили факт возведения гаражных боксов на неразграниченном участке, право муниципальной или государственной собственности на который не зарегистрировано.
- По данному факту направлены заявления в прокуратуру и администрацию для принятия совместных оперативных действий для пресечения нарушений. Предупреждаем жителей о риске незаконной купли-продажи самовольно возведенных объектов на самовольно занятых земельных участках, - сообщили в Комитете по управлению имуществом и землепользованию мэрии Улан-Удэ.
В администрации города напомнили, что за самовольное занятие земельных участков предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- По данному факту направлены заявления в прокуратуру и администрацию для принятия совместных оперативных действий для пресечения нарушений. Предупреждаем жителей о риске незаконной купли-продажи самовольно возведенных объектов на самовольно занятых земельных участках, - сообщили в Комитете по управлению имуществом и землепользованию мэрии Улан-Удэ.
В администрации города напомнили, что за самовольное занятие земельных участков предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.
Фото: мэрия Улан-Удэ