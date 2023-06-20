Общество 20.06.2023 в 14:42

В Бурятии началась операция «Курорт-2023»

В наиболее популярных  курортных зонах открыты временные пункты полиции
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Текст: Номер один
В Бурятии началась операция «Курорт-2023»
В Бурятии стартовал основной этап комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2023». Основными направлением работы полицейских в летний период, как и прежде, станет профилактика преступлений и правонарушений в местах массового отдыха граждан, сообщили в республиканском МВД.

В целях профилактики преступлений и правонарушений в наиболее посещаемых курортных зонах открыты временные пункты полиции (на озере Щучьем в Селенгинском районе, в местностях «Култушная», «Байкальский прибой» и «Энхалук» Кабанского района, селе Максимиха Баргузинского района, селах Турка и Горячинск Прибайкальского района, в природном парке «Шумак» Окинского района).

В курортные районы организовано направление дополнительных сил из других районных территориальных органов МВД.

По итогам летнего сезона 2022 года в курортных местах республики совершено 49 преступлений, что на 32,6% больше, чем в 2021 году. Основную часть противоправных деяний составили кражи чужого имущества, из которых 13 совершены из автомобилей, 12 – с побережья, 12 – с территории туристических баз, 6 – из иных помещений, где в большинстве своем, отсутствовали охрана и видеонаблюдение.

Одной из причин, способствующих совершению преступлений, стало пренебрежительное, халатное отношение граждан к своему имуществу, зачастую находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: «Номер один»
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лето курорты полиция Бурятия

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