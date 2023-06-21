В Улан-Удэ автосервис вернул горожанке присвоенные страховые деньги

В Улан-Удэ под контролем судебных приставов местной жительнице вернули страховые выплаты за пострадавшую в ДТП машину. Деньги присвоил себе автосервис, сообщили в Управлении ФССП по Бурятии.После дорожно-транспортного происшествия женщина заключила договор с одной из фирм по ремонту автомобилей. Менеджеры компании должны были получить страховую выплату по страховому полису ОСАГО и на эти средства отремонтировать автомобиль.Как выяснилось в ходе судебного заседания, автосервис, действуя по нотариальной доверенности от лица улан-удэнки, получил от страховой компании 150 тыс рублей. Стоимость ремонта, который затянулся на 1,5 месяца, составила чуть менее 90 тыс рублей. Но разница, которую должны были вернуть автоледи, осела на счетах компании.По решению суда ответчик должен был выплатить взыскателю 126 тыс рублей. Помимо части страховых выплат, в эту сумму вошли неустойка за нарушение сроков ремонта автомобиля, моральный вред и штраф от удовлетворенных судом требований.Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснил, какие меры принудительного характера будут применены в случае игнорирования требований судебного акта. Действия судебного пристава возымели эффект, в течение недели должник уплатил всю сумму задолженности.Фото: УФССП по Бурятии