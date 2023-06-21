Общество 21.06.2023 в 15:40

В Бурятии раскрыли детали поисков девушки, прожившей в лесу 18 дней

«Выжившая»: все это время она блуждала вблизи горной реки
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии раскрыли детали поисков девушки, прожившей в лесу 18 дней

Как сообщал «Номер один», в Тункинском районе спасатели искали пропавшую жительницу 1994 года рождения. Она заблудилась 1 июня при сборе дикоросов. Как поясняют в Республиканском агентстве ГО и ЧС, девушка двигалась в лесной массив через деревню Туран, Тункинского района вместе с другими сборщиками. Пока её спутники разбивали лагерь, она ушла вглубь леса, но обратно не вернулась.

Вечером того же дня она связалась со спасателями через сотовую связь и сообщила свое примерное расположение, описав ландшафт. Дежурный пытался сориентировать пропавшую, но к несчастью, девушка не могла выйти, а связь вскоре пропала.

«На место происшествия оперативно выехали спасатели БРПСС в количестве 10-ти человек на 3 единицах спасательной техники. Также в поисках принимали участие сотрудники полиции, национального парка «Тункинский», добровольцы «Лиза Алерт» и местное население»,

 - рассказали в ГО и ЧС.
 Во время поисковых работ спасатели обследовали свыше 130 км² леса, реки и поля.

«Вчера, в 17:15 по местному времени, в 15-ти км от местности Дарки, в 5 км от автомобильной дороги Туран - Хойто-Гол, девушка была найдена живой. Со слов женщины следует, что всё это время она блуждала вблизи горной реки»,

 - добавили в сообщении.
  
В Бурятии заблудившаяся девушка 18 дней прожила в лесу
20.06.2023 в 18:32
Сейчас девушка находится в медицинском учреждении. Напомним, девушку обнаружили накануне живой, но уставшей и истощенной. Отметим, удивительный случай уже прогремел на всю страну.



Фото: Агентство ГО и ЧС

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