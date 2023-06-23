В Бурятии почти вдвое вырос спрос на вахтовиков

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, зафиксировали значительный рост спроса на вахтовых работников в стране. За май-июнь количество вакансий для них увеличилось почти в два раза (+91%) относительно аналогичного периода прошлого года.Самый заметный рост спроса на вахтовиков (от 100% и более) в мае-июне 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, произошёл в 17 регионах России. В первой пятерке среди них: Калининградская область (+196%), Московская область (+156%), Архангельская область (+150%), Москва (+129%) и Мурманская область (+129%).По Дальнему Востоку объем вахтовых вакансий за последние два месяца вырос на 76% по сравнению с прошлым годом. Наибольший всплеск спроса произошел в Забайкальском крае (+113%), Амурской области (+109%) и Сахалинской области (+100%). Однако лидером по доле вахтовых вакансий относительно всех размещенных в регионах ДФО на данный момент является Хабаровский край - здесь размещено большее количество предложений для вахтовиков (более 2,8 тысяч). В Бурятии за последние два месяца работодатели разместили около 1,6 тысяч вахтовых вакансий. По сравнению с прошлым годом спрос на вахту в регионе вырос на 92%.В ДФО первое место среди отраслей, предлагающих вахтовый метод работы, занимает «Добывающая отрасль», на втором месте – «Строительство», на третьем – «Металлургия, металлообработка».Специалисты, в которых больше всего нуждаются эти работодатели – машинисты (12% от всех предложений работы вахтовым методом), водители (11%), разнорабочие (7%) и сварщики (6%).Высокий спрос на вахтовиков в России подогревает «зарплатную гонку». Сейчас диапазон предлагаемых зарплат для них в целом по стране перешагнул планку в 100 тысяч, и составляет 102 - 160 тысяч рублей, по данным сервиса «Люди в цифрах». На Дальнем Востоке на самые высокие заработки могут рассчитывать вахтовые работники в Чукотском АО, Магаданской области и Республике Саха (Якутия). Вахтовикам Бурятии в среднем предлагают зарплаты в диапазоне 112 - 160 тысяч рублей.«На фоне острого дефицита кадров вахтовый метод занятости набирает популярность у работодателей, причем все чаще к нему прибегают компании, которые прежде не нанимали сотрудников в других регионах. Вырисовывается новый тренд: активное расширение географии подбора персонала. Показательно, что на вахту сегодня приглашают даже тех специалистов, для которых это нетипичный вариант занятости (например, врачей, программистов, официантов и др.). Причина в том, что внутрирегиональных ресурсов уже недостаточно. Но регионов с избыточными трудовыми ресурсами сегодня попросту нет. Количество людей, которые хотят и могут работать, уменьшается по ряду причин: демография, релокация, частичная мобилизация и другие. В то же время спрос на работников растёт. Чтобы успешно привлекать людей на вахту в сложившейся ситуации на рынке труда, необходимо предлагать не только высокую зарплату, но и создавать максимально комфортные условия работы», - комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.В то же время интерес со стороны соискателей к работе на вахте нельзя назвать массовым. На данный момент только 5% российских соискателей, находящихся в поиске работы, готовы рассматривать вахтовый метод. Любопытно, что 18% из них – женщины. Чаще всего кандидаты имеют большой опыт работы: 72% - от 6 лет и более, еще 14% - от 3 до 6 лет, «новичков» без опыта среди соискателей лишь 7%.Фото: «Номер один»