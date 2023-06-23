Работницу церковного центра помощи обокрал супердомушник

В Бурятии в Иволгинском районе в полицию поступило заявление о краже денег у работницы находящегося при церкви центра помощи и реабилитации граждан. Из кошелька в комнате 58-летней женщины были похищены деньги – всего около 4,5 тыс рублей, сообщили в республиканском МВД.Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Подозрение пало на недавно прибывшего постояльца учреждения. 50-летний мужчина приехал в Бурятию из другого региона в поисках работы. Не имея жилья и родственников в республике, он через некоторое время поселился в центре помощи. Однако в день хищения имущества покинул организацию. Сотрудники полиции задержали его в Прибайкальском районе, где для ночевки он проник в нежилой дом. «Чужака» заметили местные жители и сообщили в орган внутренних дел.В ходе разбирательства правоохранители установили, что в день кражи мужчина с раннего утра помогал заявительнице с подсобным хозяйством, но затем ушел в учреждение переодеться в рабочую одежду для уборки телятника. Однако, заметив в замке двери ключ, он проник в комнату работницы центра и похитил из кошелька на столе купюры.С чужими деньгами злоумышленник планировал уехать к себе на родину, но вынужденно остановился в одном из сел Прибайкальского района, где и был задержан. Средства он потратил.Отметим, подозреваемый ранее был неоднократно судим: у него 16 погашенных и действующих судимостей за имущественные преступления. В основном, за квартирные кражи. Отбывал наказание в местах лишения свободы.Возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com