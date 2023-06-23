Военнослужащим ВВО доставлено более 28 тысяч посылок в зону СВО

Военнослужащим Восточного военного округа (ВВО), продолжающим выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции, с начала текущего года доставлено более 28 тыс посылок, сообщили в пресс-службе ВВО.Такие весточки из дома оказывают огромное положительное влияние на бойцов. Благодаря возрождению традиций полевой почты сегодня установлено регулярное сообщение. У военнослужащих ВВО существует возможность отправлять ответные письма на Родину.Специалисты фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) ВС РФ продолжают непрерывно доставлять почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО.Военные связисты осуществляют сортировку приходящих на узлы связи ФПС посылок для бойцов на различные направления. После чего доставляют весточки из дома лично в руки военнослужащим, выполняющим боевые задачи как в тыловой зоне проведения СВО, так и на передовой.Фото: function.mil.ru