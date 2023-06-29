Возврат билета на поезд

Вопрос: «Можно ли вернуть деньги за железнодорожный билет?»

Алексей П.

До поездки получится вернуть всю стоимость билета, а после отправления - только часть. Стоимость билета складывается из нескольких пунктов: плата за место в вагоне и пользование ж/д инфраструктурой.

При возврате всегда удерживаются сервисные сборы, например за оформление возврата и работу сайта-агрегатора. Оставшаяся сумма зависит от времени, когда вы сдадите билет, стоимости перевозки и плацкарты - платы за вагон конкретного класса и услуги, например еда, бельё, кондиционер и пр.

Если сдать билет до отправления:

- больше, чем за 8 часов - вам вернут всю сумму;

- от 8 до 2 часов - 60–70% от стоимости билета.

Если до отправления осталось меньше 2 часов или поезд в пути менее 12 часов, то вы получите 30–40% от стоимости билета.

Если после отправления прошло больше 12 часов, то вернуть деньги можно только по уважительной причине, например, из-за болезни.

С 2019 года россияне могут купить невозвратный билет на поезд - обычно он на 10-15% дешевле. Сдать его можно только в исключительных случаях. Например, если вы заболели. И даже тогда сумму вернут не полностью - из неё вычтут сервисные сборы.