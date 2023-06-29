Общество 29.06.2023 в 09:00

Возврат билета на поезд

Основные правила
A- A+
Текст: Номер один
Возврат билета на поезд
Номер один

Вопрос: «Можно ли вернуть деньги за железнодорожный билет?»

Алексей П.

До поездки получится вернуть всю стоимость билета, а после отправления - только часть. Стоимость билета складывается из нескольких пунктов: плата за место в вагоне и пользование ж/д инфраструктурой.

При возврате всегда удерживаются сервисные сборы, например за оформление возврата и работу сайта-агрегатора. Оставшаяся сумма зависит от времени, когда вы сдадите билет, стоимости перевозки и плацкарты - платы за вагон конкретного класса и услуги, например еда, бельё, кондиционер и пр.

Если сдать билет до отправления:

- больше, чем за 8 часов - вам вернут всю сумму;

- от 8 до 2 часов - 60–70% от стоимости билета.

Если до отправления осталось меньше 2 часов или поезд в пути менее 12 часов, то вы получите 30–40% от стоимости билета.

Если после отправления прошло больше 12 часов, то вернуть деньги можно только по уважительной причине, например, из-за болезни.

С 2019 года россияне могут купить невозвратный билет на поезд - обычно он на 10-15% дешевле. Сдать его можно только в исключительных случаях. Например, если вы заболели. И даже тогда сумму вернут не полностью - из неё вычтут сервисные сборы.

Теги
справбюро

Все новости

Строительство проблемного ЖК «Проспект» в Улан-Удэ отстает от графика
29.06.2023 в 09:24
Возврат билета на поезд
29.06.2023 в 09:00
Цены на квартиры в Улан-Удэ пока не собираются падать
29.06.2023 в 06:00
Мэрия Улан-Удэ станет доступнее в соцсетях
28.06.2023 в 17:48
Новосибирский бизнесмен дважды попал под суд за то, что вор чуть не убился на его участке
28.06.2023 в 17:47
Ремонт дороги на контроле председателя Народного Хурала
28.06.2023 в 17:44
Ликвидацию 12 свалок в Бурятии профинансирует федеральный бюджет
28.06.2023 в 16:52
В Бурятии Байкальский Прибой превращается в «Сайлент Хилл»
28.06.2023 в 16:51
РАН признала Улан-Удэ достойным звания «Город трудовой доблести»
28.06.2023 в 15:38
В Бурятии образование детей за счет средств маткапитала оплатили более 6,5 тыс семей
28.06.2023 в 14:57
ЗУРХАЙ
с 28 июня по 4 июля

Читайте также
Строительство проблемного ЖК «Проспект» в Улан-Удэ отстает от графика
Подрядчик должен ускориться, иначе его ждут штрафы
29.06.2023 в 09:24
Цены на квартиры в Улан-Удэ пока не собираются падать
Крупные выплаты военным и их семьям спасают рынок жилья от обвала
29.06.2023 в 06:00
Новосибирский бизнесмен дважды попал под суд за то, что вор чуть не убился на его участке
Прокуратура настаивает на проведении экспертизы здания, где пострадал преступник, хотя строение уже снесли
28.06.2023 в 17:47
Ремонт дороги на контроле председателя Народного Хурала
Владимир Павлов провёл выездное совещание по капремонту дороги на Заганском перевале
28.06.2023 в 17:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru