В Улан-Удэ грабителя двух магазинов задержали за час

В Бурятии сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемого сразу в двух преступлениях, совершенных в один день в Улан-Удэ. Сначала 52-летний горожанин попытался ограбить магазин самообслуживания, а затем напал с ножом на продавца в павильоне овощей и фруктов.После сработки кнопки тревожной сигнализации, которую нажала работница павильона, полицейские выехали на место происшествия и установили полную картину произошедших событий, сообщили в республиканском МВД.Так, они выяснили, что злоумышленник около 16:00 зашел в продуктовый магазин в Октябрьском районе, где показал кассиру записку с требованием денег. Однако женщина, не испугавшись и не приняв угрозу, как реальную, прогнала посетителя.Подозреваемого такое положение дел не устроило, и он направился в павильон овощей и фруктов на соседней улице. Приставив к телу продавца нож, он потребовал выручку. Женщина передала ему все имевшиеся деньги – около 600 рублей, а когда он скрылся, нажала тревожную кнопку.По записям с камеры видеонаблюдения, изъятым из магазина самообслуживания, полицейские установили, как выглядит злоумышленник. Информация с его приметами была передана наружным нарядам полиции. Через час мужчина был задержан, у него изъяты похищенные деньги.Отметим, к уголовной ответственности он привлекался 18 лет назад.По предварительным данным, днем ранее подозреваемый распивал спиртное, и наличные ему были необходимы для покупки алкоголя. Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжаетсяФото: pixabay.com