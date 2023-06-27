Общество 27.06.2023 в 12:39

В Монголии суд признал бывшего премьер-министра невиновным в злоупотреблении властью

С Норовын Алтанхуяга сняты все обвинения
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии суд признал бывшего премьер-министра невиновным в злоупотреблении властью
Суд снял обвинения с экс-главы монгольского правительства и действующего депутата Великого государственного Хурала (парламента) Норовын Алтанхуяга в том, что он злоупотреблял властью и служебным положением при выдаче кредитов из государственного Банка развития.

«Первый судебный процесс, в котором по уголовному делу Банка развития проходили 80 граждан, завершился через 46 дней. Действующие депутаты монгольского парламента Хассурийн Ганхуяг, Ганибалын Амартувшин, возглавлявшие этот банк, и Норовын Алтанхуяг, занимавший пост премьер-министра с 2012-2014 годы, признаны невиновными в злоупотреблении властью и служебным положением при выдаче кредитов за счет бюджета Банка развития», - говорится в заключении суда.

Ранее судья принял решение ограничить выезд за границу 32 обвиняемым по этому делу, в том числе бывшему главе правительства Норовын Алтанхуягу.

Банк Развития Монголии был создан в 2011 году для финансирования долгосрочных экономических проектов. До 2017 года перечень целей кредитов утверждал парламент. Но после изменения закона совет директоров банка начал самостоятельно утверждать выдачу кредитов.

По информации монгольских СМИ, кредиты выдавались влиятельным политикам и приближенным к ним лицам. Судебные разбирательства о злоупотреблениях бюджетными средствами и нецелевом использовании заемных средств тянулись годами. Многие фигуранты этих дел избирались в парламент и получали депутатскую неприкосновенность.

Через 10 лет после создания Банка развития доля некачественных кредитов в его портфеле достигла 50%. Весной 2022 года премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ открыто заявил о коррупционных схемах в Банке развития. Во время акций протеста в декабре 2022 года граждане требовали наказать получателей кредитов этого банка.

Фото: pixabay.com
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