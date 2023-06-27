Общество 27.06.2023 в 17:04
Монголия хочет «прорубить» выход к морю
Премьер-министр страны предложил ввести в эксплуатацию монгольский земельный участок в порту Тяньцзинь
Текст: Номер один
Монголия, владеющая 10 гектарами земли в порту Тяньцзинь (КНР), имеет возможность выйти к морю, превратив эту землю в транспортно-логистический центр. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрай Оюун-Эрдэнэ предложил руководству компании Tianjin Port (Group) сотрудничать в вводе в эксплуатацию принадлежащего Монголии земельного участка в порту в течение одного года, сообщило МОНЦАМЭ.
Премьер-министр Монголии, находящийся с официальным визитом в Китае, посетил Тяньцзинь, где ознакомился с работой Тяньцзиньского порта. Посещение связано с задачей соединения пограничных переходов автомобильным и железнодорожным транспортом в рамках цели восстановления пограничных переходов, отраженной в «Новой политике восстановления», а также предоставления Монголии доступа к морю, уточняет агентство.
Более 90% грузопотока таких монгольских пограничных переходов, как Замын-Ууд, Шивээхурэн, Гашуунсухайт и Бичигт, проходит через этот порт. Ввод в эксплуатацию своего участка в порту Тяньцзинь позволит Монголии устранить заторы в контейнерных перевозках, ускорить грузооборот, что приведет к снижению инфляции на потребительские товары, и откроет сообщение примерно с 500 портами в более чем 180 странах.
По данным компании Tianjin Port Group, морские перевозки составляют одну сотую стоимости авиаперевозок, одну десятую стоимости железнодорожных перевозок и одну треть стоимости автомобильных перевозок Это преимущество позволит сэкономить время и деньги и является выходом на международные рынки.
В порту Тяньцзин, первом в мире с автоматизацией контейнерных перевозок и интеллектуальными системами, работают 200 человек на более чем 1200 рабочих местах. Порт работает на возобновляемых источниках энергии. В 2022 году через этот порт, который занимает седьмое место в мире, было перевезено в общей сложности 471 млн тонн грузов и 21 млн единиц стандартных контейнеров. Ожидается, что в 2023 году грузопоток достигнет 653 млн тонн.
Фото: montsame.mn
Премьер-министр Монголии, находящийся с официальным визитом в Китае, посетил Тяньцзинь, где ознакомился с работой Тяньцзиньского порта. Посещение связано с задачей соединения пограничных переходов автомобильным и железнодорожным транспортом в рамках цели восстановления пограничных переходов, отраженной в «Новой политике восстановления», а также предоставления Монголии доступа к морю, уточняет агентство.
Более 90% грузопотока таких монгольских пограничных переходов, как Замын-Ууд, Шивээхурэн, Гашуунсухайт и Бичигт, проходит через этот порт. Ввод в эксплуатацию своего участка в порту Тяньцзинь позволит Монголии устранить заторы в контейнерных перевозках, ускорить грузооборот, что приведет к снижению инфляции на потребительские товары, и откроет сообщение примерно с 500 портами в более чем 180 странах.
По данным компании Tianjin Port Group, морские перевозки составляют одну сотую стоимости авиаперевозок, одну десятую стоимости железнодорожных перевозок и одну треть стоимости автомобильных перевозок Это преимущество позволит сэкономить время и деньги и является выходом на международные рынки.
В порту Тяньцзин, первом в мире с автоматизацией контейнерных перевозок и интеллектуальными системами, работают 200 человек на более чем 1200 рабочих местах. Порт работает на возобновляемых источниках энергии. В 2022 году через этот порт, который занимает седьмое место в мире, было перевезено в общей сложности 471 млн тонн грузов и 21 млн единиц стандартных контейнеров. Ожидается, что в 2023 году грузопоток достигнет 653 млн тонн.
Фото: montsame.mn