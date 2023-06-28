В Бурятии перед судом предстанут трое обвиняемых в похищении человека

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей в возрасте от 21 до 23 лет. Они обвиняются в «похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору» и в «самоуправстве, совершенном с применением насилия или с угрозой его применения», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием установлено, что 27 февраля нынешнего года обвиняемые распивали спиртные напитки, а после ночью на автомобиле приехали в село Новоильинск, где решили навестить знакомого 40-летнего местного жителя, которого с помощью угроз и насилия собирались заставить вернуть старый денежный долг.Встретив должника, молодые люди насильно поместили его в багажник своей машины, после чего увезли в лесной массив, где стали запугивать и требовать деньги. Затем ему нанесли побои, связали веревкой, на которой протащили потерпевшего волоком по земле за двигавшейся машиной. После этого, повторив требования о возвращении долга, соучастники привезли мужчину домой, оставили и скрылись с места происшествия.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: buryatia.sledcom.ru/ В изъятой у обвиняемых машине обнаружена веревка, которой был связан потерпевший