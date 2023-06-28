Общество 28.06.2023 в 14:47

В Бурятии перед судом предстанут трое обвиняемых в похищении человека

Молодые люди, требуя с 40-летнего мужчины долг, увезли его в лес, избили и волоком тащили жертву за машиной
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии перед судом предстанут трое обвиняемых в похищении человека
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей в возрасте от 21 до 23 лет. Они обвиняются в «похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору» и в «самоуправстве, совершенном с применением насилия или с угрозой его применения», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием установлено, что 27 февраля нынешнего года обвиняемые распивали спиртные напитки, а после ночью на автомобиле приехали в село Новоильинск, где решили навестить знакомого 40-летнего местного жителя, которого с помощью угроз и насилия собирались заставить вернуть старый денежный долг.

Встретив должника, молодые люди насильно поместили его в багажник своей машины, после чего увезли в лесной массив, где стали запугивать и требовать деньги. Затем ему нанесли побои, связали веревкой, на которой протащили потерпевшего волоком по земле за двигавшейся машиной. После этого, повторив требования о возвращении долга, соучастники привезли мужчину домой, оставили и скрылись с места происшествия.  

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: buryatia.sledcom.ru/ В изъятой у обвиняемых машине обнаружена веревка, которой был связан потерпевший
Теги
преступность человек похищение

Все новости

В Бурятии образование детей за счет средств маткапитала оплатили более 6,5 тыс семей
28.06.2023 в 14:57
В Бурятии перед судом предстанут трое обвиняемых в похищении человека
28.06.2023 в 14:47
В центре Улан-Удэ появятся кубы, расписанные местными художниками
28.06.2023 в 14:44
В Бурятии собака напала на маленького ребенка
28.06.2023 в 14:13
Тимлюйский цементный завод принимает юных гостей
28.06.2023 в 13:58
Монголия станет более привлекательной для инвесторов
28.06.2023 в 12:18
«Ростелеком» подарил улан-удэнским пенсионерам «Азбуку Интернета»
28.06.2023 в 12:11
В Бурятии работодатели чаще всего ищут водителей
28.06.2023 в 11:55
Пропавший житель Улан-Удэ найден мертвым в лесу
28.06.2023 в 11:48
Жительница Улан-Удэ, купив квартиру с торгов, приобрела проблему в лице бывших хозяев
28.06.2023 в 11:38
ЗУРХАЙ
с 28 июня по 4 июля

Читайте также
В Бурятии образование детей за счет средств маткапитала оплатили более 6,5 тыс семей
СФР напомнил о возможности и правилах такого решения  в преддверии приемной кампании в вузы и ссузы
28.06.2023 в 14:57
В центре Улан-Удэ появятся кубы, расписанные местными художниками
Их установят на Гостиных рядах и улице Соборной
28.06.2023 в 14:44
Монголия станет более привлекательной для инвесторов
Для этого власти предприняли ряд мер
28.06.2023 в 12:18
«Ростелеком» подарил улан-удэнским пенсионерам «Азбуку Интернета»
В республике прошел чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров
28.06.2023 в 12:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru