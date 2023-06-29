Общество 29.06.2023 в 10:55

В Хурале Бурятии озаботились сокращением зарплат у почтальонов

По словам Анатолия Кушнарева, реформа «Почты России» может ударить по сельским жителям
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Текст: Станислав Сергеев
В Хурале Бурятии озаботились сокращением зарплат у почтальонов
Председатель экономического комитета Хурала Бурятии Анатолий Кушнарев во время сегодняшней сессии поднял тему оптимизации «Почты России», которая, судя по его словам, сейчас проходит по всей стране. Особенно в части сокращения оплаты труда сельских почтальонов.

- На примере сельского поселения «Куйтунское», которое рядом с городом, можно сказать, что заведующая почты получала 10 тысяч рублей – это полставки. Сейчас ей предлагают перейти на 0,3 ставки – то есть, зарплата у нее будет 7 тысяч рублей. При этом она каждый месяц разносит пенсии на 3 млн рублей. Это огромные деньги, - приводил пример депутат.

Он отметил, что правительство республики уже ведет какую-то работу в этом направлении и предложил «не ослаблять напряжение».

Напомним, недавно «Номер один» сообщал, что в селе Турка Прибайкальского района из-за сокращения зарплат планирует уволиться весь коллектив почтового отделения. Тем самым доступа к почтовым услугам могут лишиться жители, в общем-то, перспективного села. Ведь Турку в республике позиционируют как место инвестиций и туристический центр на Байкале. Сейчас там идет строительство высококлассных отелей в рамках особой туристической зоны. Население Турки явно будет увеличиваться в связи с развитием внутреннего туризма и сервиса, а значит вырастет и востребованность услуги. Также почтовым пунктом пользовались и жители близлежащих сел Ярцы, Исток, Золотой, Соболиха.

Усложнение доступа к почтовым услугам ведет за собой целый комплекс проблем для жителей сельской местности, которые будут вынуждены дополнительно тратить не только деньги, но и драгоценное время на поездки в дальние почтовые отделения для отправки и получения почты. Также мы увидим и ухудшение качества жизни. Почтовые отделения порой были важным местом, где жители сельской местности могли общаться друг с другом, обмениваться новостями и сообщениями. Своего рода местным центром, как школа. Когда закрываются такие центры, то вместе с потерей рабочих мест из сел исчезает что-то, что невозможно заменить.

Фото: «Номер один»
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