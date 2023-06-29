В Бурятии прогнозируют град и сильный ветер

В республике задержалась непогода. Бурятгидрометцентр сообщает, что 30 июня в нашем регионе будет переменная облачность, а местами пройдут дожди, грозы и возможен град. В утренние часы в некоторых районах будет стоять туман. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура ночью +9,+14, местами +2,+7. Днем воздух прогреется до +22,+27 градусов, местами прохлада до +12,+17. О сильных дождях, грозах, и граде с порывистым ветром отдельно предупреждают жителей юго-запада и южного Прибайкалья.

В городе Улан-Удэ завтра обещают погоду без осадков. Ветер северо-западный, ночью слабый, а днем до 9-14 метров в секунду. Температура ночью +11,+13 градусов, днем – до +25,+27.

1 июля по республике будет облачно с прояснениями. Местами продолжат лить дожди с грозами. По юго-западу и южному Прибайкалью – сильные дожди. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах до 15-18. Температура ночью +10,+15 градусов, местами столбики термометра сползут до +5,+10. Днем +24,+29, местами +15,+20 градусов.

2 июля также будет облачно с прояснениями. Местами прольются дожди с грозами и ливни. Ветер западный 5-10, днем в отдельных районах до 15-17 метров в секунду. Температура ночью составит +9,+14, местами +4,+9 градусов. Днем потеплеет до +20, +26 градусов, но местами будет прохладно – до +13, +18 градусов.







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