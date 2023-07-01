Житель Баунта убил приятеля, приняв его за медведя

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в «незаконном приобретении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему» и в «причинении смерти по неосторожности», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием установлено, что обвиняемый работал в 170 км от села Багдарин Баунтовского района. Поздним вечером 16 мая нынешнего года в лесном массиве рядом с рабочим поселком он заметил лося. После этого с целью охоты незаконно взял нарезное огнестрельное оружие – охотничий карабин модели «ОП-СКС» с патронами, принадлежавшими его напарнику, и стал стрелять в животное.Лось убежал, напарник пошел следом, чтобы проверить, но увидел рядом медведя и спрятался в кустах. Обвиняемый также увидел двигавшегося медведя, однако вскоре потерял его из виду. Затем в кустах он увидел силуэт, принял его за медвежий, выстрелил в ту сторону и смертельно ранил напарника, который скончался на месте происшествия.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: buryatia.sledcom.ru