Общество 01.07.2023 в 17:40

«Образование, которое я получил в России - это целое состояние» - монгольский дипломат

Консул Монголии Дашдорж Ганболд награжден в  Бурятии медалью Агвана Доржиева
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«Образование, которое я получил в России - это целое состояние» - монгольский дипломат
В Улан-Удэ прошла церемония награждения медалью Агвана Доржиева Дашдорж Ганболда, консула Генерального консульства Монголии в  Улан-Удэ. Медаль вручил руководитель администрации главы и правительства республики Алдар Гулгенов, сообщили в пресс-службе правительства.

Награда присуждена за заслуги перед Бурятией по укреплению мира и дружественных отношений между народами, вклад в развитие международных и межнациональных связей и плодотворное сотрудничество России и Монголии.

«Бурятия благодарит вас за активное участие в деле укрепления связей между Монголией и нашей республикой, в целом с Российской Федерацией. Вы завершаете свою миссию в Бурятии, но я надеюсь, что в будущем мы продолжим сотрудничество и дружеские отношения уже в новом статусе», - обратился к господину Ганболд Алдар Гулгенов.

Дашдорж Ганболд отметил работу Бурятии по развитию двусторонних отношений, уделив особое внимание инициативе правительства республики по обучению монгольских студентов русскому языку.

«Я получал образование в России. В СССР были обучены 70 тысяч студентов из Монголии. Я один из них. Эти люди в последующем внесли большой вклад в развитие Монголии, в развитие взаимоотношений наших стран. И сегодня эту большую работу возобновил своим сильным решением глава Бурятии, взявшийся содействовать обучениию наших монгольских студентов в государственных вузах республики на бюджетной основе. Сейчас 40 студентов из Монголии обучаются по направлению «учитель русского языка». Они станут продолжателями наших дел. Знание русского языка все время помогало мне на всем пути профессионального становления, все 47 лет. То, образование, которое я получил здесь, в России - это целое состояние», - отметил Дашдорж Ганболд.

Фото: egov-buryatia.ru
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