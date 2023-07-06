В Улан-Удэ через 15 лет нашли убийцу женщины

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 44-летнего мужчины, обвиняемого в «убийстве, сопряженном с разбоем» и «разбое», которые были совершены 15 с лишним лет назад, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием установлено, что 8 февраля 2008 года вечером обвиняемый вместе с супругой после употребления спиртных напитков вышли в магазин. Пока жена совершала покупки, мужчина на улице Заовражной в Улан-Удэ увидел одинокую женщину и напал на нее, нанеся ей ножом несколько ударов по груди. После он выхватил у потерпевшей меховую шапку, кошелек с деньгами и с похищенным имуществом скрылся. Потерпевшая от полученных повреждений скончалась на месте происшествия.Преступление, совершенное в условиях неочевидности, длительное время оставалось нераскрытым, но работа по уголовному делу не прекращалась. Изначально на месте происшествия была обнаружена вязаная шапка, которую потерпевшая сдернула с нападавшего во время завязавшейся между ними борьбы. В ходе проведенной генетической экспертизы на шапке были обнаружены ДНК-следы, однако несколько лет назад по ним не удалось идентифицировать злоумышленника.В дальнейшем мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления против собственности и в сфере незаконного оборота наркотиков, в связи с чем в базу данных были занесены сведения о его ДНК-коде. При очередной сверке генетического материала с шапки с базами данных было найдено совпадение.Идентифицированный мужчина сразу признал свою причастность к преступлению и дал подробные показания об обстоятельствах преступления, совершенного более 15 лет назад. Его бывшая супруга, которая являлась очевидцем нападения на потерпевшую, также подтвердила выводы следствия.В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: СКР