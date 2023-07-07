В Бурятии компания-взяткодатель раскаялась сразу после взятки

Штраф в 500 тысяч рублей за взятку выплатила компания из Бурятии под контролем судебных приставов. Соответствующее исполнительное производство окончено в Еравнинском районном отделении судебных приставов, сообщили в республиканском управлении ФССП.Как было установлено в ходе судебного заседания, организация заключила договор подряда, но работы в установленные сроки были выполнены не в полном объеме. Представитель заказчика, отказавшись подписывать акт выполненных работ, предложил директору предприятия проехать к нему в кабинет, где передал листок бумаги с указанием банковского счета, на который необходимо было перевести 100 тыс руб в обмен на подписание акта, несмотря на выявленные недостатки.После перечисления денежных средств мужчина, поняв, что совершил противозаконные действия и, осознав серьезность последствий, принял решение о добровольной явке с повинной.Суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица) и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс рублей.После уведомления судебным приставом-исполнителем должника о возбуждении исполнительного производства и вручения требования об исполнении решений суда компания-должник уплатила штраф в полном объеме в недельный срок.Фото: «Номер один»