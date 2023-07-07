Общество 07.07.2023 в 10:26

В Бурятии компания-взяткодатель раскаялась сразу после взятки

Под контролем судебных приставов предприятие выплатило полумиллионный штраф за перечисление мзды в 100 тыс рублей

A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии компания-взяткодатель раскаялась сразу после взятки
Штраф в 500 тысяч рублей за взятку выплатила компания из Бурятии под контролем судебных приставов. Соответствующее исполнительное производство окончено в  Еравнинском районном отделении судебных приставов, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Как было установлено в ходе судебного заседания, организация заключила договор подряда, но работы в установленные сроки были выполнены не в полном объеме. Представитель заказчика, отказавшись подписывать акт выполненных работ, предложил   директору предприятия проехать к нему в кабинет, где передал листок бумаги с указанием банковского счета, на который необходимо было перевести 100 тыс руб в обмен на подписание акта, несмотря на выявленные недостатки.

После перечисления денежных средств мужчина, поняв, что совершил противозаконные действия и, осознав серьезность последствий, принял решение о добровольной явке с повинной.

Суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица) и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс рублей.

После уведомления судебным приставом-исполнителем должника о возбуждении исполнительного производства и вручения требования об исполнении решений суда компания-должник уплатила штраф в полном объеме в недельный срок.

Фото: «Номер один»
Теги
преступность коррупция штраф

Все новости

В Бурятии компания-взяткодатель раскаялась сразу после взятки
07.07.2023 в 10:26
Факт опрокидывания катамаранов на реке Снежная проверяют следователи
07.07.2023 в 10:10
В Бурятии в ДТП травмированы двое детей
07.07.2023 в 09:52
Подарок или взятка?
07.07.2023 в 09:00
Осторожно, злой хозяин!
07.07.2023 в 06:06
В Бурятии на реке Снежная перевернулись четыре катамарана с туристами
06.07.2023 в 20:48
БРО партии «Справедливая Россия» назвала лидеров предвыборного списка
06.07.2023 в 20:28
В Улан-Баторе выпало максимальное количество осадков за 60 лет
06.07.2023 в 18:12
В Бурятии проживает 23 тысячи многодетных семей
06.07.2023 в 18:00
Глава Бурятии поручил выделить дополнительные средства на уборку мусора с берега Байкала
06.07.2023 в 17:51
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 июля

Читайте также
Факт опрокидывания катамаранов на реке Снежная проверяют следователи
Перевернулись четыре катамарана с 8 туристами, трое  спаслись, а судьба пятерых остается неизвестной
07.07.2023 в 10:10
В Бурятии в ДТП травмированы двое детей
Пьяный водитель «Волги» уснул за рулем и столкнулся с иномаркой
07.07.2023 в 09:52
Подарок или взятка?
Что важно знать?
07.07.2023 в 09:00
Осторожно, злой хозяин!
На отловщиков собак чаще нападают не животные, а люди
07.07.2023 в 06:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru