Коттеджи вместо санатория

Прокуратура Бурятии выиграла иск за земельный участок на Верхней Березовке площадью четыре гектара. Землю в престижном районе коммерческая фирма получила с нарушением закона, введя в заблуждение чиновников из минимущества, правительства и мэрии.Как стало известно «Номер один», нарушителем земельного законодательства стало ООО «Березка плюс». Известно, что фирма работала с 2013 года. По нашим данным, операции по счетам фирмы приостановлены по решению ФНС 16 января 2023 года, кроме того, по данным налоговой, «Березка плюс» не сдает налоговую отчетность более года.У компании семь учредителей, среди которых шесть предпринимателей. Генеральным директором с конца 2019 года является Андрей Башкуев, ранее эту должность занимали Валерий Буяхаев и Валерий Аюшеев.Помимо «Березки плюс», каждый из ее учредителей владеет другими видами бизнеса. Так, нынешний гендиректор занимается строительно-монтажными работами, а один из владельцев строит жилые и нежилые здания.Весной 2013 года Минимущества Бурятии подписало договор аренды земельного участка площадью 36 гектаров с Виктором Шагжитаровым. В документе говорилось о том, что земля, взятая в аренду, может быть использована для строительства пансионатов, домов отдыха и организации парка. Спустя полгода Виктор Шагжитаров, заключивший договор аренды с министерством, уступил права и обязанности по договору аренды земельного участка ООО «Березка плюс», в котором он являлся одним из учредителей.Стоимость аренды была немалой: ежемесячно предприниматель должен был платить более 174 тыс. рублей. Однако аренду бизнесмен не оплачивал. В результате у него накопился долг в сумме 1,2 млн рублей (вместе с пени набежало 1,6 млн рублей).В 2014 году фирма начала привлекать инвестиционные средства. Несколько предпринимателей заключили с ООО «Березка плюс» договоры инвестирования, по условиям которых они вкладывали деньги в строительство кемпингов, домов отдыха, коттеджей на Верхней Березовке. Суммы инвестиций колебались от 400 тысяч до 500 тыс. рублей.Однако дома отдыха учредители фирмы строить, судя по всему, не собирались. Не дождавшись исполнения условий договора, инвесторы начали судиться с «Березкой плюс».«Во исполнение условий договора П. оплатил 400 тыс. рублей. В соответствии с п. 5.1 договора срок реализации проекта составляет 36 месяцев. Срок реализации истек 15 января 2017 года, информации о продлении сроков от ответчика не поступало. Новый руководитель отказывается от исполнения договора. В январе 2017 года бизнесмен направил «Березке плюс» претензию о расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств, однако ответа на свою претензию не получил», - следует из материалов дела Октябрьского районного суда по иску одного из инвесторов.Районные суды все подобные иски бизнесменов о возврате инвестиций удовлетворили.Вскоре о долгах вспомнили и чиновники. В 2015 году минимущества подало иск в Арбитражный суд с требованием взыскать с ООО «Березка плюс» долги за аренду в сумме 1,6 млн рублей. Суд удовлетворил иск частично, обязав фирму выплатить 1,4 млн рублей.В апреле 2016 года правительство Бурятии заключило инвестиционное соглашение с ООО «Березка плюс». Фирма обязалась построить на Верхней Березовке дома отдыха. Соглашение заключалось в рамках реализации программы социально-экономического развития Бурятии на период с 2016 по 2020 год. Предполагалось, что инвестиции в проект составят 151,5 млн рублей, а реализовать его предполагалось к 2020 году.На первом этапе строительства (в 2016 году) планировалось проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию шести кемпингов и 19 коттеджей, на втором этапе (2017 - 2018 гг.) – ввод в эксплуатацию бассейна с сауной, фудкорта, отеля и спортзала.«Целевое назначение участка исключало строительство на нем жилых домов», - подчеркивается в материалах дела.Однако вместо домов отдыха фирма начала строить коттеджи, и в период с 2016 по 2018 год (а возможно, и раньше – в 2014 году) на участке появилось семь коттеджей.В 2018 году «Березка плюс» решила разделить большой участок на два. Так, в июне 2018 года на основании распоряжения минимущества республики из земельного участка площадью 36 гектаров выделен отдельный участок площадью четыре гектара.По допсоглашению в августе 2018 года договор аренды земельного участка площадью 36 гектаров от 2016 года ООО «Березка плюс» расторгло. Однако в этот же день фирма заключила новый договор аренды на участок площадью 32 гектара. Долги фирмы за аренду чиновников не остановили.В 2019 году компания «Березка плюс» заключила договор купли-продажи земельного участка площадью четыре гектара без проведения торгов с минимуществом республики, основываясь на пп. 6 п. 2 ст. 39.3 Земельного кодекса РФ, который гласит, что без проведения торгов осуществляется продажа земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений.Ранее «Березка плюс» успела оформить семь коттеджей, возведенных на земельном участке, в свою собственность под предлогом дальнейшего осуществления на ней санаторной деятельности.Фирма выкупила четыре гектара на Верхней Березовке за 383 тыс. рублей.Вскоре после сделки с минимуществом гендиректор ООО «Березка плюс» продал земельные участки физлицам: самому себе, остальным учредителям фирмы и еще двум сторонним людям, не связанным с «Березкой Плюс». Все они приобрели участки по 100 тыс. рублей и разделили участок в соответствии с принадлежащими им долями. В это же время владельцы земли произвольно изменили вид разрешенного использования участков – с санаторной деятельности на объекты общественно-делового значения.Весной 2021 года минимущества подало иск в Арбитражный суд, в котором просило о расторжении договора аренды земельного участка площадью 32 гектара, находящегося в государственной собственности Республики Бурятия. Суд иск удовлетворил. Кроме того, ООО «Березка плюс» обязали возвратить минимуществу земельный участок в состоянии, пригодном для дальнейшего использования (то есть снести объекты незавершенного строительства, хозяйственные постройки и два фундамента). Однако фирма так просто сдаваться не собиралась.В мае 2022 года в Арбитражный суд обратилось уже ООО «Березка плюс». Компания подала иск к минимуществу, в котором требовала признать право собственности на нежилые здания, а также поставить их на кадастровый учет. В ходе судебного заседания выяснилось, что в 2018 году минэкономики республики расторгло инвестиционное соглашение с «Березкой плюс». Также в ходе судебных заседаний по инициативе минимущества проведена судебная строительно-техническая экспертиза. Ее задачей было выяснить, соответствуют ли объекты проектной документации и строительно-техническим нормам.Разбирательства растянулись на год. В итоге 22 июня 2023 года суд решил удовлетворить иск минимущества и обязать ООО «Березка Плюс» в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу демонтировать пять объектов, среди которых два жилых дома с хозпостройками.В это же время за землю, обманным путем оказавшуюся в частных руках, в судах «билась» прокуратура. В июле 2022 года Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел дело по иску прокурора района. В нем прокурор требовал возвратить земельные участки в собственность республики, а на собственников возложить обязанности по сносу нежилых зданий.«Достоверно установлено, что ООО «Березка плюс» предоставленный в собственность земельный участок в разрешенных целях не использовало, санаторная деятельность на нем не велась. Более того, строения используются в качестве индивидуального жилья. Государственный земельный участок, имеющий особую экономическую ценность и предназначенный для ведения санаторной деятельности, вследствие неправомерного заключения договоров купли-продажи передан частным лицам», - заявляла в суде прокурор Железнодорожного района.Также прокуратура установила, что площадь предоставленного минимуществом ООО «Березка плюс» земельного участка площадью четыре гектара несоразмерна общей площади земельных участков, занятых семи строениями.Представитель гособвинения пояснила, что предоставление ООО «Березка плюс» чрезмерно большого земельного участка привело к тому, что земля делится и продается лицом, что свидетельствует об отсутствии изначальной необходимости в такой большой площади, также напомнила, что участок не используется по целевому назначению.Договор аренды земельного участка, а также дополнительное соглашение о расторжении договора аренды и заключенные позднее договоры купли-продажи земельного участка прокурор посчитал притворными сделками.«Прикрываемой сделкой является договор купли-продажи земельных участков, заключенный между министерством и физлицами. К обстоятельствам, свидетельствующим о притворности вышеуказанных сделок, относится невыполнение ООО «Березка плюс» мероприятий инвестиционного проекта, а также конкретные и намеренные действия министерства и общества, направленные на выведение из собственности республики особо ценных земель в частные руки», - указала прокуратура в исковом заявлении.Требования прокуратуры Железнодорожный райсуд признал правомерными, затем правоту подтвердил и Верховный суд Бурятии. Законность их решений подержал суд кассационной инстанции, где один из собственников коттеджа пытался оспорить судебные решения.Сейчас в отношении должностного лица незаконно получившей землю компании расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».Фото: unsplash.com