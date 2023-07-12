Отпуск для совместителей

Вопрос: «Пригласили на работу в качестве совместителя. Будет ли мне положен отпуск?»

Николай П.

При работе по совместительству так же, как и на основном месте работы, полагается ежегодный отпуск не менее 28 календарных дней, который оплачивается по общим правилам.

Второй работодатель должен предоставить совместителю отпуск в то же время, что и на основном месте работы. При внутреннем совместительстве отпуск предоставляют одновременно по обеим должностям.

Если на основной работе ежегодный отпуск длиннее, на второй можно взять отпуск за свой счет на недостающие дни - работодатель обязан его предоставить по заявлению. В обратную сторону это не работает - основной работодатель не обязан предоставлять дни, если отпуск короче, чем на дополнительной работе.

Если к началу отпуска по основному месту работы на дополнительной вы еще не отработали 6 месяцев - отпуск вам должны предоставить авансом.

Ученические отпуска предоставляются только на основном месте работы. Второй работодатель не обязан давать ежегодный отпуск одновременно с ученическим у основного.