Отпуск для совместителей
Вопрос: «Пригласили на работу в качестве совместителя. Будет ли мне положен отпуск?»
Николай П.
При работе по совместительству так же, как и на основном месте работы, полагается ежегодный отпуск не менее 28 календарных дней, который оплачивается по общим правилам.
Второй работодатель должен предоставить совместителю отпуск в то же время, что и на основном месте работы. При внутреннем совместительстве отпуск предоставляют одновременно по обеим должностям.
Если на основной работе ежегодный отпуск длиннее, на второй можно взять отпуск за свой счет на недостающие дни - работодатель обязан его предоставить по заявлению. В обратную сторону это не работает - основной работодатель не обязан предоставлять дни, если отпуск короче, чем на дополнительной работе.
Если к началу отпуска по основному месту работы на дополнительной вы еще не отработали 6 месяцев - отпуск вам должны предоставить авансом.
Ученические отпуска предоставляются только на основном месте работы. Второй работодатель не обязан давать ежегодный отпуск одновременно с ученическим у основного.