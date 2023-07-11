В Бурятии двухлетний малыш утонул в каркасном бассейне

В Бурятии 8 июля днем во дворе одного из домов в пригородном с Улан-Удэ селе Сотниково в каркасном бассейне с водой, обнаружено тело двухлетнего мальчика. Проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По предварительным данным, ребенок проживал с семьей. На лето во дворе их дома родители установили каркасный бассейн. Около полудня 8 июля пока мать занималась домашними делами, мальчик играл возле нее с котенком. Когда женщина ненадолго отвлеклась, он выбежал во двор, подставил к бассейну пластиковое ведро, встал на него, принялся купать котенка. В этот момент, перевалившись через борт, он упал в чашу бассейна и захлебнулся. Мать почти сразу вышла следом, обнаружила ребенка в воде, извлекла его и стала оказывать первую помощь. Однако реанимационные мероприятия не принесли результата. Прибывшие врачи констатировали смерть.Устанавливаются все обстоятельства происшествия.Сотрудники следственного управления в очередной раз призывают граждан быть более бдительными и осторожными с безопасностью детей, не оставлять малышей без присмотра, ограничить их доступ к имеющимся в доме и во дворе емкостям с водой, снабдить их крышками, огородить или расположить в закрытых помещениях. Следует знать, что ребенок может захлебнуться даже в небольшой по размерам емкости, наполненной водой. Вода в ведрах, садовых бочках, баках и бассейнах привлекает малышей. Во время игры они могут легко перевалиться через край и оказаться внутри. Асфиксия от закрытия водой верхних дыхательных путей у детей наступает быстро. Берегите своих детей.Фото: buryatia.sledcom.ru