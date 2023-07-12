Общество 12.07.2023 в 08:45

В Бурятии выявили контрабанду лесоматериалов почти на 50 млн рублей

Бурятская таможня возбудила четыре уголовных дела по фактам контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере
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В Бурятии выявили контрабанду лесоматериалов почти на 50 млн рублей
Бизнесмен из Бурятии стал фигурантом четырех уголовных дел за незаконный экспорт пиломатериалов из древесины хвойных пород стоимостью около 50 млн рублей. Факты контрабанды выявили сотрудники Бурятской таможни совместно с УФСБ России по Республике Бурятия.

Таможенники установили, что лесоэкспортер вывез в Китай через  железнодорожные пункты пропуска в регионе деятельности Бурятской и Читинской таможен 4,2 тысячи кубометров пиломатериалов из сосны обыкновенной и 242 кубометра из лиственницы сибирской.

Установлено, что бизнесмен заключил несколько контрактов с иностранными компаниями на поставку пиломатериалов.  В таможенные органы для декларирования  представлял недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов: оставщик  древесины, указанный в декларациях, фактически пиломатериалы не поставлял. Т.е. лесоматериалы были приобретены  и вывезены незаконно.

Бурятская таможня возбудила 4 уголовных дела по фактам  контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Максимальная санкция по ней составляет семь лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Фото: Бурятская таможня

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