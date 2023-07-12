В Бичуре горел склад магазина смешанных товаров

В Бурятии сегодня ранним утром в селе Бичура произошел пожар на складе магазина смешанных товаров. На момент прибытия пожарных 15-го Бичурского отряда ГПС Бурятии очаг возгорания был обнаружен на крыше здания, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара повреждены холодильное помещение на площади 72 кв метров, обрешетка чердачного помещения площадью 240 кв метров, также уничтожены продовольственные и строительные материалы, расположенные в холодильном помещении.Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электрооборудования холодильной установки. Во время возникновения возгорания в здании никто не находился. В тушении возгорания участвовали 7 человек личного состава и 3 единицы техники. Пожарным потребовалось около двух часов для полной ликвидации пожара.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС