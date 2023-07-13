Это закон - о сохранении Байкала и о жизни людей, живущих на его берегах

«В первую очередь, я хочу поблагодарить депутатский корпус, поскольку депутаты встали на защиту Байкала, на защиту людей. Тот законопроект, который принят в первом чтении, в первую очередь, позволит защитить Байкал от максимально экстремального загрязнения шлам-лигнином, который накоплен на Байкальском ЦБК, так как там есть угроза селя. Сейчас этот законопроект позволяет сделать защиту, которая спасет Байкал от тотального загрязнения, - заявил Алексей Цыденов.Между тем, в прибрежных районах республики 19 тысяч жителей подписались за внесение поправок в закон.«Я как общественный деятель многие годы борюсь не за себя, я представляю интересы всего нашего населения. Я не раз обращалась к тем, от кого зависит жизнь жителей побережья Байкала. И мы собрали 19 тысяч подписей в поддержку новой редакции закона о Байкале! Я обращаюсь ко всем противникам этого закона. Вы приезжайте - поживите там, где мы живём! Поймите нужды населения!», - говорит общественный деятель Галина Арсеньева.«Жители, конечно, за то, чтобы были разумные ограничения. Вот те же дрова. Хоть будем сами заготавливать», - отмечает житель села Турка Прибайкальского района Валерий Базекин.Глава Бурятии подчеркнул важность законопроекта для обеспечения высоких экологических требований для туризма.«Туристы в основном едут на своих машинах, живут дикарями: естественные потребности – в кустах, мусор, кострища, ломаные кусты – дикий туризм приносит высокую антропогенную нагрузку на Байкал. Закон же позволяет создать качественную туристическую инфраструктуру в узколокализованных местах, которые были определены и законодательно закреплены еще с 2007 года. Сейчас этот законопроект позволит создать условия, когда будет качественный, экологичный, чистый туризм, не допускающий загрязнения Байкала, не допускает неочищенных стоков и обеспечивает, в том числе, и обращение с отходами», - отмечает глава республики.По его словам, следующий вопрос – это то, что законопроект позволяет решить вопрос пожарной безопасности. Причем в две стороны: когда угроза исходит из леса, который не отделен от поселка, и когда любое возгорание в поселке тут же уходит в лес, и в лесу это возгорание остановить гораздо сложнее.«У нас поселки на Байкале сплошь окружены лесом. Но противопожарных разрывов вдоль границ населенного пункта нет. И сейчас законопроект как раз снимает этот запрет. Появляется возможность организовать пожарную защиту, чтобы лес на Байкале не горел», - отметил он.«Людям, которые делают громкие заявления, рекомендую, внимательно прочитать законопроект. Пока складывается впечатление, что выступающие против, во-первых, даже не читают законопроект, во-вторых, не знают действующих законов, также не знают реальной ситуации на Байкале. Готов объяснять это всем, кто сейчас пытается хайповать, надувает щеки и осознанно или неосознанно вводит в заблуждение людей», - подчеркнул Алексей Цыденов.Фото: egov-buryatia.ru