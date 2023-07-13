Общество 13.07.2023 в 10:06

В Бурятии две сельчанки стали кредитными мошенницами

Их жертвами оказались жители Московской области, Крыма, Владивостока  и Сочи

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Текст: Номер один
В Бурятии две сельчанки стали кредитными мошенницами
В Бурятии расследованы уголовные дела в отношении 43 и 48-летней местных жительниц по статье 159 Уголовного кодекса РФ «мошенничество», сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Установлено, что в 2017 году жительницы села Мухоршибирь, не знакомые между собой, устроились в местное отделение микрофинансовой организации менеджерами-кассирами. В должностные обязанности женщин входило оформление документов для предоставления займов, оформление кассовых ордеров для получения денежных средств, осуществление операций по отражению в программе по учету выданных займов.

Желая обогатиться и имея доступ к базе данных клиентов микрофинансовой организации, сельчанки оформляли анкеты-заявки для получения денежных средств на имена клиентов, указывая при этом номера личных банковских счетов.

В результате незаконной деятельности злоумышленницы оформили 15 и 14 займов соответственно на имя клиентов, ранее обращавшихся в кредитную организацию. Ущерб, причиненный микрофинансовой организации, составил около 185 и более 220 тыс рублей соответственно. Отметим, что граждане, пострадавшие от действий злоумышленниц, проживали в разных регионах: Московская область, Крым,  Владивосток,  Сочи. Деньги злоумышленницы потратили на личные нужды.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ˗ лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: «Номер один»
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