В Бурятии две сельчанки стали кредитными мошенницами

В Бурятии расследованы уголовные дела в отношении 43 и 48-летней местных жительниц по статье 159 Уголовного кодекса РФ «мошенничество», сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Установлено, что в 2017 году жительницы села Мухоршибирь, не знакомые между собой, устроились в местное отделение микрофинансовой организации менеджерами-кассирами. В должностные обязанности женщин входило оформление документов для предоставления займов, оформление кассовых ордеров для получения денежных средств, осуществление операций по отражению в программе по учету выданных займов.Желая обогатиться и имея доступ к базе данных клиентов микрофинансовой организации, сельчанки оформляли анкеты-заявки для получения денежных средств на имена клиентов, указывая при этом номера личных банковских счетов.В результате незаконной деятельности злоумышленницы оформили 15 и 14 займов соответственно на имя клиентов, ранее обращавшихся в кредитную организацию. Ущерб, причиненный микрофинансовой организации, составил около 185 и более 220 тыс рублей соответственно. Отметим, что граждане, пострадавшие от действий злоумышленниц, проживали в разных регионах: Московская область, Крым, Владивосток, Сочи. Деньги злоумышленницы потратили на личные нужды.Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ˗ лишение свободы на срок до двух лет.Фото: «Номер один»