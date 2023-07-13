Общество 13.07.2023 в 12:17
В Бурятии возобновили поиски туристки, пропавшей на реке Снежная
К работам привлечены четыре человека и две единицы техники, в том числе аэролодка
Текст: Номер один
В Бурятии сегодня утром возобновили поиски туристки, пропавшей на реке Снежная. В Кабанский район выехали спасатели Слюдянского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
К работам привлечены четыре человека и две единицы техники, в том числе аэролодка, сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.
Поиски были приостановлены 11 июля. В лесном массиве их затрудняли обильные осадки и туман, а поисковые работы по береговой линии и руслу реки были осложнены в связи с подъемом уровня воды в реке.
До этого поиски восьмой туристки из новосибирской группы велись наземными группами, водным транспортом и авиацией около пяти суток. Поиск результатов не дал. Так, 10 июля спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России обследовали 120 км береговой линии и акватории реки Снежная и озера Байкал.
Напомним, 6 июля в Кабанском районе при сплаве по реке опрокинулись четыре катамарана, в результате чего в воде оказались восемь человек. Семеро участников группы были благополучно найдены и доставлены спасателями в населенный пункт Новоснежная Иркутской области в удовлетворительном состоянии.
Фото: МЧС
К работам привлечены четыре человека и две единицы техники, в том числе аэролодка, сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.
Поиски были приостановлены 11 июля. В лесном массиве их затрудняли обильные осадки и туман, а поисковые работы по береговой линии и руслу реки были осложнены в связи с подъемом уровня воды в реке.
До этого поиски восьмой туристки из новосибирской группы велись наземными группами, водным транспортом и авиацией около пяти суток. Поиск результатов не дал. Так, 10 июля спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России обследовали 120 км береговой линии и акватории реки Снежная и озера Байкал.
Напомним, 6 июля в Кабанском районе при сплаве по реке опрокинулись четыре катамарана, в результате чего в воде оказались восемь человек. Семеро участников группы были благополучно найдены и доставлены спасателями в населенный пункт Новоснежная Иркутской области в удовлетворительном состоянии.
Фото: МЧС