Общество 13.07.2023 в 12:17

В Бурятии возобновили поиски туристки, пропавшей на реке Снежная

К работам привлечены четыре человека и две единицы техники, в том числе аэролодка

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В Бурятии возобновили поиски туристки, пропавшей на реке Снежная
В Бурятии сегодня утром возобновили поиски туристки, пропавшей на реке Снежная. В Кабанский район выехали спасатели Слюдянского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

К работам привлечены четыре человека и две единицы техники, в том числе аэролодка, сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.

Поиски были приостановлены 11 июля. В лесном массиве их затрудняли обильные осадки и туман, а поисковые работы по береговой линии и руслу реки были осложнены в связи с подъемом уровня воды в реке.

До этого поиски восьмой туристки из новосибирской группы велись наземными группами, водным транспортом и авиацией около пяти суток. Поиск результатов не дал. Так, 10 июля спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России обследовали 120 км береговой линии и акватории реки Снежная и озера Байкал.

Напомним, 6 июля в Кабанском районе при сплаве по реке опрокинулись четыре катамарана, в результате чего в воде оказались восемь человек. Семеро участников группы были благополучно найдены и доставлены спасателями в населенный пункт Новоснежная Иркутской области в удовлетворительном состоянии.

Фото: МЧС
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