Просроченные платежи по кредитам Кто придет взыскивать долги?

Коллекторы не имеют права:

Судебные приставы не имеют права:

На начальном этапе с задолжавшим заемщиком, как правило, контактирует сам банк. Он напоминает о долге, пени и штрафах, а также нередко предлагает способы урегулирования задолженности — реструктуризацию долга. Если переговоры ни к чему не приводят, кредитная организация может отправить долг в свой внутренний отдел взысканий, обратиться к коллекторам или сразу направить иск в суд.Как поступить — решает только сам банк, исходя из собственных интересов в каждом конкретном случае. По Закону о защите прав потребителя банк может передать долг профессиональным взыскателям только в случае, если такая опция прописана в кредитном договоре и согласована сторонами — то есть если заемщик подписал этот договор.На практике наиболее выгодные для должника условия по урегулированию задолженности можно получить в самом начале «долгового пути», когда переговоры ведутся непосредственно с банком. Чем больше затрат несет кредитор по процедуре возврата долга, тем жестче будут требования его возврата.Профессиональные взыскатели займутся долгом только тогда, когда за их услугами обратится банк. Законом не установлен четкий срок, когда долг может быть передан коллекторскому агентству. Чаще всего это происходит на границе 90–180 дней неплатежей.Чтобы минимизировать убытки, кредитная организация либо продаст коллекторам долг по сниженной цене, либо привлечет профессиональных взыскателей в качестве агента, который будет работать за комиссию.В случае продажи долга банк обязан официально уведомить об этом должника — заказным письмом, по электронной почте или другим способом, который прописан в кредитном договоре. Проверить, легально ли коллекторское агентство занимается взысканием долгов, можно в реестре ФССП.Мнение эксперта. Кирилл Стус, специалист юридической компании «Интерцессия»:- Перед тем как обратиться к судебным приставам, банк должен обратиться в суд и получить судебный акт, подтверждающий задолженность заемщика перед банком, после получить исполнительный лист и обратиться к прис­тавам для возбуждения исполнительного производства.Профессиональные взыскатели — это частные организации, которые не обладают властными и ­распорядительными полномочиями. То есть, коллекторы не могут принудить к какому-­либо действию, их основная цель — убедить вернуть долг. Здесь в ход идут письма, СМС, общение в мессенджерах, звонки по телефону, личные встречи. Всеми доступными способами коллекторы пытаются убедить (без угроз, это запрещено законом) оплатить задолженность.Стараясь повлиять на должника, коллекторы могут обращаться к родственникам, друзьям и даже коллегам должника. Законом это не запрещено только при одновременном соблюдении двух условий:• Если заемщик сам согласился с правом взыскателя обращаться к третьим лицам. Такой пункт может быть в кредитном договоре.• Если у самих третьих лиц нет возражений, что к ним обратились коллекторы.Если должник сам дал согласие кредитору на «взаимодействие с третьими лицами», то он вправе такое согласие отозвать. Для этого в коллекторское агентство направляется заявление на отказ. Такие же письма кредитору могут написать родственники, друзья и коллеги должника, если они не хотят общаться с коллекторами.Через четыре месяца просрочки платежей должник может и вовсе отказаться от взаимодействия с коллекторами, запретив им приходить, звонить, писать СМС и в мессенджеры. Оформляется такой отказ также письмом в адрес коллекторского агентства.Важно знать, что общение с коллекторами можно делегировать профессионалу — адвокату. Не просто юристу, а адвокату с соответствующим статусом — этого требует закон. В этом случае коллекторы будут контактировать с ним, а не с должником. Но такие услуги стоят денег.В целом цивилизованное взаимодействие с коллектором — это шанс для должника урегулировать долг и даже поторговаться и уменьшить сумму выплат. И этот шанс лучше использовать. На смену коллекторам могут прийти приставы с более широкими полномочиями и возможностями. Сотрудники ФССП убеждать не станут, они взыщут долг в принудительном порядке. С момента предъявления должнику исполнительного листа у него есть пять дней на добровольное погашение задолженности. Когда этот срок истечет, судебные приставы начнут розыск имущества — направят запросы в банки, налоговую, Росреестр, Социальный фонд, ГИБДД и т. п., чтобы выяснить, какими активами располагает человек. С этим же вопросом обратятся и к самому должнику.По закону сначала будут списывать деньги со счетов и вкладов должника, в том числе и валютных. Если этих средств не хватит, судебный пристав начнет взыскание имущества. Речь может идти о недвижимости, транспортных средствах, драгоценных металлах, ценных бумагах, предметах искусства или любых других ценных вещах. Процедура эта выглядит так: сначала прис­тавы арестуют имущество (например, автомобиль), произведут оценку изъятого, а затем продадут с помощью специализированных организаций на открытых торгах в форме аукциона. Имущество стоимостью ниже 30 тыс. рублей должник имеет право продавать для погашения долга самостоятельно.Также судебные приставы имеют право направить исполнительные листы на работу должника и в банк, который оформил зарплатный счет. Работодатель будет удерживать часть денег из зарплаты, а банк — списывать эти средства в счет погашения долга.Приставы вправе запрашивать информацию о должнике в госорганах, в банках и у работодателя, осматривать жилье, объявлять должника или его имущество в розыск. При противодействии законным действиям представителей ФССП прис­тавам разрешается применять физическую силу.• применять насилие или угрозы;• использовать выражения и совершать действия, унижающие честь и достоинство человека;• входить в дом должника без разрешения;• нарушать регламент общения с должником, который прописан в законе: встречаться лично можно лишь один раз в неделю, звонить один раз в день и не более восьми раз в месяц, электронные послания могут быть отправлены не чаще 16 раз в месяц, в ночное время какое­либо общение запрещено.• действовать самовольно без решения суда;• изымать предметы первой необходимости, продукты питания;• оставлять должнику меньше прожиточного минимума на каждого члена семьи;• накладывать взыскания на социальные выплаты (пособия, детские пенсии, госсубсидии, донорские выплаты);• изымать единственное жилье (кроме ипотечного) или имущество, которое не принадлежит должнику (исключение — совместно нажитое имущество в браке);• арестовывать имущество, с помощью которого человек зарабатывает на жизнь, например, компьютер у айтишника или рабочий автомобиль у таксиста;• работать с должником в ночное время по будням и в выходные дни (кроме случаев, когда существует угроза жизни и здоровью людей).В таком случае остается только жаловаться. Если закон нарушают коллекторы, жалобы направляются в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств и ФССП. По факту обращения проведут проверку, и, если нарушение подтвердится, недобросовестному агентству будет грозить штраф или отзыв лицензии. В прокуратуру и правоохранительные органы нужно обращаться в случаях, когда сотрудники коллекторского агентства угрожали или, того хуже, применили насилие.На нарушения со стороны судебных приставов можно заявить в вышестоящее управление ФССП, а также в прокуратуру. Если через эти инстанции добиться справедливости не получилось, действия представителей ФССП придется обжаловать в суде.В случае сомнений в законности действий коллекторов или приставов также можно обратиться за бесплатной консультацией по телефону на горячую линию ФССП России.Фото: pixabay.com