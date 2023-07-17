Общество 17.07.2023 в 09:43
Уровень воды в реках Улан-Удэ немного снизился
Однако, угроза подтопления низменных участков пока не миновала
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ за минувшие сутки произошло снижение уровня воды в реках Селенга и Уда – на 4 и 2 см соответственно. Об этом сообщили в мэрии города.
На данный момент уровень воды в Селенге составляет 248 см, в Уде - 155 см. Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.
Продолжавшиеся последние несколько дней резкое повышение уровня воды в городских реках уже привело к локальным подтоплениям в столице Бурятии.
Фото: мэрия Улан-Удэ
На данный момент уровень воды в Селенге составляет 248 см, в Уде - 155 см. Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.
Продолжавшиеся последние несколько дней резкое повышение уровня воды в городских реках уже привело к локальным подтоплениям в столице Бурятии.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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