Общество 19.07.2023 в 12:09

В районе Бурятии построят культурный центр за 450 млн рублей

В трехэтажном здании будут даже интернет-кафе и коворкинг
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Текст: Константин Воронов
В районе Бурятии построят культурный центр за 450 млн рублей
Госэкспертиза Бурятии выдала положительное заключение на проект строительства многофункционального культурного центра (МКЦ) в селе Сосново-Озерское Еравнинского района. Об этом сообщили в Управлении капитального строительства Бурятии.

Как рассказали в ведомстве, земельный участок для строительства МКЦ располагается в северной части села Сосново-Озерское, вблизи от центральной поселковой площади и школы. Общая площадь трехэтажного здания составит 3584 кв.м.

На первом этаже здания разместится актовый зал на 160 мест с эстрадой и гримерной, абонентный зал библиотеки с отделом комплектования, отдел краеведения.

На втором этаже будут находится два выставочных зала площадью более 100 квадратных метров каждый, которые могут также использоваться для проведения лекций, конференций, вечеров. Обособленное место на этаже займут фондохранилище и мастерская реставрации экспонатов.

На третьем этаже разместится еще один выставочный зал, читальный зал, интернет-кафе на 15 мест, коворкинг-центр на 10 посетителей.

На этажах предусмотрены вестибюли, холлы и релакс-зоны, санузлы, в том числе, специализированные для маломобильных групп населения. Кроме того, в здании запроектирован необходимый набор административных и бытовых помещений для персонала, расчетный штат которого составляет 20 человек..

«Несмотря на то, что здание в плане имеет простую прямоугольную форму, архитекторам удалось создать современные выразительные фасады за счет отделочных материалов, чередования глухих и застекленных стен, перепадов по высоте, обеспечивая при этом долговечность и ремонтопригодность здания», - отметили в Управлении капстроительства.

Сметная стоимость строительства объекта составляет около 450 млн. рублей.

Фото: Управление капстроительства Бурятии
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