Жители Бурятии жалуются, что их родственников не пускают в отпуска из зоны СВО

Жители Бурятии направляют к Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой большое количество обращений о том, что их родственникам- военнослужащим, участвующим в спецоперации, не дают отпуска.«По данному факту уполномоченным инициирована проверка Военной прокуратурой Уссурийского гарнизона. Установлено, что из-за активных наступательных действий противника в зоне спецоперации для поддержания высокой боевой готовности и безусловного выполнения поставленных задач командованием воинской части предоставление отпусков военнослужащим приостановлено до момента завершения активной фазы наступления противника», - сообщили в аппарате омбудсмена.Вместе с тем, для соблюдения прав военнослужащих на отдых командиру войсковой части внесено представление об устранении нарушений закона. В нем потребовано скорректировать график отпусков военнослужащих и взять на контроль его исполнение.Фото: «Номер один»