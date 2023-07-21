В Монголии частые дожди привели к нашествию змей в жилые дома

Участившиеся в июле дожди вызвали в Монголии проникновение в жилые дома большого количества змей, от укусов которых пострадали 11 человек.«По состоянию на 14 июля с начала года в медицинские учреждения обратились за помощью после укуса змеи 11 человек, из них семь детей. Причиной проникновения змей в жилые дома послужили непрерывные дожди, прошедшие почти по всей стране в первой половине июля», - сообщила пресс-служба минздрава Монголии.Оно выпустило памятку о том, что из более чем 10 видов змей, обитающих на территории Монголии, ядовитыми являются только четыре. Самые распространенные из них гадюка и щитомордник. Его часто можно встретить на свалках и в подвалах домов, где змея охотится на грызунов.«У щитомордника глаза с вертикальными зрачками глубоко посажены между ноздрями. Из-за этого с первого взгляда кажется, что у этой змеи четыре ноздри. Поэтому щитомордника внешне легко отличить от других змей. Для человека укус щитомордника более болезненный чем гадюки, но редко приводит к летальному исходу», - информирует пресс-служба ведомства.Фото: pixabay.com