Общество 21.07.2023 в 10:45

Строящаяся в Улан-Удэ дамба почти готова

Она уже может защищать город от подъема воды в реке
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Текст: Константин Воронов
Строящаяся в Улан-Удэ дамба почти готова
Дамба, строящаяся в центре Улан-Удэ, готова на 80% и уже способна защитить город в случае резкого подъема воды, сообщили в Минстрое Бурятии.

«На сегодняшний день на объекте осталось выполнить работы по замене ограждений, а также восстановить асфальтобетобетонное покрытие на территории набережной. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца этого года. За ходом работ на строительной площадке регулярно следят специалисты Управления капитального строительства Бурятии», - рассказали в министерстве.
 
Дамбу реконструируют на участке от Удинского моста до торгового центра «Пионер». Она позволит защитить от паводков не только набережную и объекты, которые планируют построить здесь в ближайшее время, но и всю центральную часть Улан-Удэ. Дамба рассчитана на максимальный уровень воды.  
 
«Контракт на строительство дамбы был заключен в 2022 году, срок исполнения - конец 2023 года. Нам осталось выполнить работы по замене ограждений и восстановить асфальтобетонное покрытие, где оно было повреждено»,- рассказала инженер ПТО подрядной организации «АнгарскСтройМеханизация Валерия Доржиева.
 
Стоимость объекта составляет порядка 300 млн. рублей.
 
Фото: Минстрой Бурятии
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