Строящаяся в Улан-Удэ дамба почти готова

Дамба, строящаяся в центре Улан-Удэ, готова на 80% и уже способна защитить город в случае резкого подъема воды, сообщили в Минстрое Бурятии.«На сегодняшний день на объекте осталось выполнить работы по замене ограждений, а также восстановить асфальтобетобетонное покрытие на территории набережной. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца этого года. За ходом работ на строительной площадке регулярно следят специалисты Управления капитального строительства Бурятии», - рассказали в министерстве.Дамбу реконструируют на участке от Удинского моста до торгового центра «Пионер». Она позволит защитить от паводков не только набережную и объекты, которые планируют построить здесь в ближайшее время, но и всю центральную часть Улан-Удэ. Дамба рассчитана на максимальный уровень воды.«Контракт на строительство дамбы был заключен в 2022 году, срок исполнения - конец 2023 года. Нам осталось выполнить работы по замене ограждений и восстановить асфальтобетонное покрытие, где оно было повреждено»,- рассказала инженер ПТО подрядной организации «АнгарскСтройМеханизация Валерия Доржиева.Стоимость объекта составляет порядка 300 млн. рублей.Фото: Минстрой Бурятии