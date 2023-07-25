Общество 25.07.2023 в 09:03

В Улан-Удэ перекресток на Шишковке закрыли для движения

Проезд будет закрыт до 28 июля
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ перекресток на Шишковке закрыли для движения
В связи с реконструкцией тепломагистрали №3 в Улан-Удэ вчера вечером полностью закрыли сквозное движение на пересечении улиц Пушкина и Добролюбова.

«Изначально не предполагалось полностью перекрывать движение на этом участке, но из-за возможного обрушения части дороги проезд был закрыт. Планируется, что дорогу для транспорта полностью откроют 28 июля», - сообщили в мэрии города.

Фото: «Номер один»
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