В Улан-Удэ перекресток на Шишковке закрыли для движения

В связи с реконструкцией тепломагистрали №3 в Улан-Удэ вчера вечером полностью закрыли сквозное движение на пересечении улиц Пушкина и Добролюбова.«Изначально не предполагалось полностью перекрывать движение на этом участке, но из-за возможного обрушения части дороги проезд был закрыт. Планируется, что дорогу для транспорта полностью откроют 28 июля», - сообщили в мэрии города.Фото: «Номер один»